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Невская битва

До этой баталии молодого новгородского князя называли просто по имени-отчеству – Александр Ярославич. Но расчетливые шведы пытались завладеть важнейшим участком пути «Из варяг в греки», контролировал который как раз Великий Новгород. Мирным диалогом вопрос урегулировать, разумеется, не получилось бы.

15 июля 1240 года на Неве новгородским силам помог туман. Притаившись в нем, русская дружина неожиданно атаковала шведскую и разгромила врага. Ну а князь-полководец с тех пор стал именоваться Александром Невским.

Спустя два года князь со своей дружиной еще раз впишет свое имя в историю, разгромив на льду Чудского озера крестоносцев Ливонского ордена. Впрочем, тех подвела еще и чрезмерно тяжелая амуниция: во время беспорядочного бегства рыцарей мартовский лед кое-где не выдерживал и утягивал их на дно.

Первый пароход

Его испытал на реке Сона 15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер и инженер-самоучка Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан. Изобретение он называл пироскаф, соединив греческие слова «огонь» и «корабль».

Судно водоизмещением 182 тонны приводило в движение одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня, благодаря оригинальному реечному механизму, обеспечивало вращение двух бортовых гребных колес. Увы, двигатель оказался слишком мощным, и уже через 365 метров практически разрушил плавсредство. Опыты Д'Аббан не продолжил из-за того, что не нашел спонсоров.

Найден Розеттский камень

Египетский поход, предпринятый амбициозным французским генералом Наполеоном Бонапартом, не вышел блестящим с военной точки зрения, зато привел к росту интереса к древней истории Египта и положил начало современной египтологии. В частности, 15 июля 1799 года капитан Пьер-Франсуа Бушар обнаружил Розеттский камень. Он представлял собой фрагмент древнеегипетской стелы, на которой высечен указ об учреждении культа 13-летнего египетского царя Птолемея. Надпись датировали 196 годом до нашей эры. Сделана она на трех языках: там обнаружили древнегреческие письмена, древнеегипетские иероглифы и демотическое письмо – это курсивное египетское письмо.

В экспедиции работала и комиссия наук и искусств, которая обнаружила и вывезла в Европу огромное количество памятников истории, а также собрала масса сведений о Египте.

Основание компании «Боинг»

Как часто происходит в подобных случаях, корпорация со временем получила название по фамилии своего создателя – американского инженера Уильяма Боинга. 15 июля 1916 года он основал компанию Pacific Aero Products, но впоследствии она стала называться Boeing Airplane.

Сейчас «Боинг» – один из крупнейших мировых производителей авиационной, военной и космической техники, заводы расположены во многих странах мира. Основным конкурентом американцев является европейская корпорация Airbus.

«Союз – Аполлон»

От гражданской авиации переходим к космонавтике. Международная космическая программа «Союз – Аполлон» стартовала 15 июля 1975 года. Она также известна как «Рукопожатие в космосе». Основными целями совместного пилотируемого полета советского «Союза-19» и американского «Аполлона» были развитие сотрудничества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, а также испытание элементов совместимой системы сближения на орбите.

В миссии принимали участие советские космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов, с американской стороны – астронавты Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон.

Всемирный день навыков молодежи

Этот праздник учредила ООН. 15 июля людям по всему миру разъясняют, как важно инвестировать в молодежь и развитие ее навыков. Молодым людям нужно помогать улучшать социально-экономические условия. Это поможет решить проблемы безработицы и неполной занятости.

Берегиня

Берегиней на Руси называли славянскую богиню, считавшуюся матерью всех духов и богатства земли. Ее в этот день и чествовали. Зачастую Берегиню представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес, чтобы специально поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.

Также можно было приворожить возлюбленного. Для этого требовалась всего лишь маленькая березовая веточка: ее тайком нужно было положить на порог, и как только юноша его переступал, девушка подбирала веточку, прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и (например, Иван) от любви ко мне сохнет».

Березу вообще считали чудесным деревом. На Руси верили, что она охраняет людей и жилища от козней нечистой силы, поэтому ее нередко сажали около дома.

Некоторые исследователи полагают, что берегинями называли еще и русалок. Неслучайно Берегиня помогала рыбакам и в ответ на их просьбы дарила им богатый улов. Разумеется, рыбаками «целевая аудитория» Берегини не ограничивалась: она также помогала крестьянам – охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи.

Считалось, что если в этот день на деревьях много желтых листьев, то осень и зима будут ранними.