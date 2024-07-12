Омск оказался в топе городов, жители которых заказывают обеды в офис. Фастфуд при этом оказался не слишком популярен.

Омск оказался в топе городов, жители которых заказывают обеды в офис. Фастфуд при этом оказался не слишком популярен.

Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» и портал по поиску работы SuperJob.ru провели опрос и узнали, какие блюда предпочитают офисные сотрудники и во сколько они им обходятся. В исследовании приняли участие 4500 респондентов из 16 городов-миллионников, имеющих постоянную работу на территории работодателя*.

Чаще всего обеды в офис заказывают в Красноярске (15 %). На втором месте расположились сразу три города – Омск, Нижний Новгород и Челябинск, где этой услугой пользуются 14 % ответивших, 13 % любителей заказать на работу готовую еду нашлись среди москвичей, ростовчан и уфимцев, 12 % – среди казанцев и краснодарцев, 11 % – среди новосибирцев. В Волгограде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге услуга пользуется спросом у 10 % респондентов, а в Самаре и Воронеже – у 11 %. Замыкают рейтинг жители Перми – 8 %.

При этом популярный фастфуд вовсе не на первом месте среди заказываемых блюд.

– Самыми популярными обедами сотрудников стали супы и вторые блюда: их предпочитает каждый второй. Почти треть опрошенных отметили салат, каждый четвертый – пиццу, а 15 % выбрали роллы и суши. Любителей фастфуда и бургеров оказалось 12 %, выпечку и всевозможные пироги заказывали 8 %. Шаурму, азиатские блюда, а также сладости предпочитают по 4 % респондентов. По 3 % не против перекусить на работе шашлыками или блинами. Выбирая напитки, 7 % отдают предпочтение чему-то холодному и освежающему, а 3 % – чаю или кофе, – подсчитали аналитики.

В большинстве случаев ответившие оценили стоимость готового перекуса в сумму от 200 до 1000 рублей. Это подтверждается и данными аналитиков, где помимо отдельных готовых блюд популярны наборы с фиксированной ценой. Так, комбинация из любого супа и салата будет стоить 200 рублей, любого салата и горячего – 250 рублей. Ну а самый сытный обед из любого салата, супа и горячего обойдется в 300 рублей. Наименьшие затраты понесут любители перекусить булочкой с горячим напитком: за набор из любого кофе и выпечки придется выложить всего от 70 до 100 рублей.

– Доставка готовых блюд востребована при заказе на работу. Учитывая ценовую доступность такого перекуса, можно значительно сэкономить время у плиты и не носить с собой тяжелые ланч-боксы, получив при этом полноценный обед, – отмечают сотрудники сервиса «Пятерочка Доставка».

Так, порция пиццы на человека стоит от 130 до 155 рублей, столько же уйдет на шаурму с курицей. Примерно в такую же цену обойдется бургер (130–159 рублей). Японское блюдо онигири, как альтернатива суши и роллам, будет стоить 109–119 рублей. Ну а для любителей русской кухни есть блины с начинкой – от 100 до 170 рублей.

* Опрос проходил с 18 апреля по 23 мая 2024 года в городах Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск среди экономически активного населения старше 18 лет.