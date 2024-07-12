Омск-Информ
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·Общество

Подрядчик должен будет облицовывать стены гранитом, разберет и уложит заново тротуары и бортовые камни.

Главное управление контрактной системы Омской области ищет подрядчика для проведения ремонта единственной станции метрополитена – «Библиотека имени Пушкина». На эти цели выделено 3,6 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить текущий ремонт плиточного покрытия тротуаров, гранитной плитки, потолка, входных дверей лестничных сходов, дверей в технологические помещения, павильонов лестничных сходов, уличного освещения и водоотводных лотков.

Как отмечается в техническом задании, стены перехода будут облицовывать гранитом, тротуары и бортовые камни разберут и уложат заново, а мусор вывезут на расстояние 15 км. 

1811
·Общество

Подрядчик должен будет облицовывать стены гранитом, разберет и уложит заново тротуары и бортовые камни.

Главное управление контрактной системы Омской области ищет подрядчика для проведения ремонта единственной станции метрополитена – «Библиотека имени Пушкина». На эти цели выделено 3,6 млн рублей.

Победитель торгов должен будет выполнить текущий ремонт плиточного покрытия тротуаров, гранитной плитки, потолка, входных дверей лестничных сходов, дверей в технологические помещения, павильонов лестничных сходов, уличного освещения и водоотводных лотков.

Как отмечается в техническом задании, стены перехода будут облицовывать гранитом, тротуары и бортовые камни разберут и уложат заново, а мусор вывезут на расстояние 15 км. 

1811