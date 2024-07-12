Омск-Информ
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·Общество

Люди могут остаться без отопления из-за ресурсоснабжающей организации, которая нарушает условия инвестиционной программы.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать ООО «Алаботинское ЖКХ» исполнить мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой. Ресурсоснабжающая организация должна была заменить изношенные трубы сетей теплоснабжения, однако не сделала этого.
– Выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей села Алабота в условиях неблагоприятных метеорологических условий зимнего периода, – отметили в прокуратуре.
Суд требование прокуратуры удовлетворил. Организацию обязали провести ремонт до 1 октября.
Ранее заменить изношенные трубы в Таврическом обязали местную администрацию. Прокуратура также через суд добилась, чтобы коммунальщики отремонтировали водопровод в Большеречье.
1016
·Общество

Люди могут остаться без отопления из-за ресурсоснабжающей организации, которая нарушает условия инвестиционной программы.
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать ООО «Алаботинское ЖКХ» исполнить мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой. Ресурсоснабжающая организация должна была заменить изношенные трубы сетей теплоснабжения, однако не сделала этого.
– Выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей села Алабота в условиях неблагоприятных метеорологических условий зимнего периода, – отметили в прокуратуре.
Суд требование прокуратуры удовлетворил. Организацию обязали провести ремонт до 1 октября.
Ранее заменить изношенные трубы в Таврическом обязали местную администрацию. Прокуратура также через суд добилась, чтобы коммунальщики отремонтировали водопровод в Большеречье.
1016