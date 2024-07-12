Омск-Информ
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·Общество

Они не ходили со вчерашнего вечера.
В Омске восстановили нарушенное движение троллейбусов № 15. Об этом сегодня сообщили в городском департаменте транспорта.
Напомним, вчера под конец рабочего дня в Омске пошел ливень. Вода затопила троллейбусные пути и ограничила движение троллейбусов.
·Общество

Они не ходили со вчерашнего вечера.
В Омске восстановили нарушенное движение троллейбусов № 15. Об этом сегодня сообщили в городском департаменте транспорта.
Напомним, вчера под конец рабочего дня в Омске пошел ливень. Вода затопила троллейбусные пути и ограничила движение троллейбусов.