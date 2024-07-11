Из-за большого количества осадков на ряде дорог затруднено движение транспорта.

Из-за большого количества осадков на ряде дорог затруднено движение транспорта.

Обильные осадки, выпавшие сегодня в Омске, привели к остановке троллейбусов. Машины временно не работают на маршруте № 15. Движение транспорта заблокировано из-за большого количества воды на проезжей части.

– Вследствие высокого уровня воды, вызванного обильными продолжительными осадками, временно ограничено движение троллейбусов по маршруту 15. О возобновлении движения троллейбусов по маршруту будет сообщено дополнительно, – говорится в сообщении департамента транспорта.

Дорожные службы города держат на контроле места потенциальных подтоплений, также обращают внимание на поступающие сигналы от омичей.

– Просим омичей набраться терпения, на многих участках вода скапливается из-за большого объема осадков, выпадающих за небольшой промежуток времени. Проблемные участки будут внесены в планы по откачке на ближайшее время, – заявили в мэрии.

Сейчас бригады спецтехники выходят на наиболее проблемные адреса.

Горожане могут сообщить о подтоплениях дорог в единую диспетчерскую службу по телефону 78-78-78, а также в диспетчерскую службу Управления дорожного хозяйства и благоустройства: 31-74-82.