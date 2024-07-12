Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Завершено строительство Покровского собора

Покровский собор, он же собор Покрова на Рву, более известный как храм Василия Блаженного, освятили 8 июля 1561 года. Но его днем рождения принято считать 12 июля, так как по правилам Русской православной церкви ко всем датам старого стиля при переводе на новый прибавляется число 13. Точная дата освящения стала известна в 1957 году: реставраторы обнаружили храмозданную надпись, которую в центральной церкви собора выполнили зодчие.

Соборный ансамбль объединяет 11 церквей (приделов), часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань. Центральная церковь сооружена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Вокруг нее сгруппированы отдельные церкви: в честь Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трех Патриархов, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского, придел в честь Василия Блаженного, по имени которого храм и получил более известное название, а также церковь Иоанна Блаженного, открытая после долгого забвения в 2018 году.

Основан Мариинский театр

В этот день в 1783 году Екатерина II издала императорский указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». В октябре того же года открылся Большой каменный театр, от которого и ведется история знаменитой Мариинки. 76 лет спустя напротив этого здания, на месте сгоревшего Театра-цирка, построили новое помещение, куда и переехала труппа императорских театров. Ну и тогда же он получил новое название – Мариинский театр, в честь императрицы Марии Александровны, супруги Александра II.

Сегодня Мариинка один из ведущих музыкальных театров России и мира, руководит им прославленный дирижер Валерий Гергиев. Помимо основного здания на Театральной площади, у нее есть вторая сцена на Крюковом канале, а также два филиала – во Владивостоке и Владикавказе, открытые в 2016 и 2017 годах соответственно.

Битва под Прохоровкой

Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны стало частью грандиозной стратегической операции, вошедшей в историю как Курская битва. Гитлеровское командование рассчитывало окружить и уничтожить советские войска, вклинившиеся в их оборонительную линию в районе Курска, Орла и Белгорода. Однако Красная Армия нанесла мощный превентивный артиллерийский удар, из-за чего немцы запоздали с наступлением, и оказалось оно слабее, чем планировали.

С обеих сторон в битве участвовали свыше 1200 танков и самоходных установок. За день противник потерял 10 тыс. бойцов и 400 танков. Победа под Прохоровкой предопределила и успех в битве на Курской дуге.

День памяти Святой Вероники

Святая Вероника одна из наиболее популярных в народе святых. С ее памятью связан Нерукотворный образ Спасителя. Легенда печальная, но красивая. Когда обреченный Иисус Христос шел на Голгофу, Вероника была в людской толпе сопровождавших его на пути к мучительной гибели. В какой-то момент ослабевший Иисус пал под тяжестью креста. Вероника подбежала к нему, напоила водой и дала свой плат, чтобы утереть пот с лица. А вернувшись домой, женщина с изумлением обнаружила, что на ткани лик будущего Спасителя.

Со временем плат Вероники, которую тоже причислили к лику святых, попал в Рим, где прославился как Нерукотворный образ. Предполагают, что имя Вероники означает искаженное от латинского Vera Icon, то есть «подлинный образ». Благодаря ее действиям, на отрезке материала образовалось изображение. Пусть не механическим, а чудесным образом, но образовалось. Спустя столетия появилась технология, частично воспроизводящая этот механизм, – фотография. Святая Вероника считается покровительницей фотографов. Правда, их праздник отмечается 19 августа.

Всемирный день бортпроводника

Именно эти прекрасные девушки (и парни, но их, как правило, меньше) встречают нас у входа в самолет и желают хорошего дня по завершении полета. Этим их функционал, безусловно, не ограничен: бортпроводники в своей работе сочетают деятельность сервисмена, менеджера, психолога, медработника, а порой и спасателя.

Профессия появилась в Германии в 1928 году. Первым стюардессам, помимо медицинской помощи и общения с пассажирами, приходилось помогать людям таскать багаж, чинить неисправности в салоне, заправлять самолет и помогать пилотам закатывать его в ангар. И при всем этом – улыбаться. Эта обязанность сохраняется за ними по сей день. Как и право принимать 12 июля поздравления.

Прообраз вертолета

Его на заседании Петербургской академии наук 12 июля 1754 года представил Михаил Ломоносов. Воздухобежная машина – так гениальный русский ученый назвал проект. Летательный аппарат должен был подниматься вверх вертикально, а помогать в этом ему были призваны два четырехлопастных винта, вращающихся в противоположных направлениях. Кстати, такой же принцип применяется в современности на вертолетах, производимых бывшим конструкторским бюро имени Николая Камова.

Что касается аэродинамической машины, предложенной Ломоносовым, ее предполагалось использовать для изучения метеоусловий на разных высотах.

День рождения «роллингов»

12 июля 1962 года на сцену лондонского клуба Marquee вышли вокалист Мик Джаггер, гитаристы Кит Ричардс и Брайан Джонс, басист Дик Тейлор, клавишник Иэн Стюарт, а также барабанщик Мик Эйвори. Молодым людям было от 18 до 24 лет. Представили никому не известный музыкальный коллектив как «The Rolling Stones»: если не акцентироваться на буквальном переводе, это что-то типа «странники» или «бродяги». Которые скитаются по миру словно катящиеся камни – а это, как вы поняли, перевод уже дословный. Название парни придумали чуть ли не перед выходом на сцену, вспомнив одноименную песню американского блюзмена Мадди Уотерса.

Поначалу репертуар молодого ансамбля составляли каверы на песни Чака Берри и Бо Диддли. Статус одной из величайших рок-групп мира, оказавшей огромное влияние на развитие музыки и массовой культуры XX века, был еще впереди. Как и любовь поклонников с обеих сторон земного шара. А из того состава остались лишь Джаггер и Ричардс. Оба в прошлом году разменяли девятый десяток, но по-прежнему в деле. А «The Rolling Stones» все так же остается оригинальной и в то же время узнаваемой с первых аккордов. В 2023 году вышел новый альбом «Hackney Diamonds».

День Петра и Павла

В народе праздник в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла получил название Петров день. Поскольку заканчивался Петров пост, то хозяйки готовили на праздничный завтрак творожные пирожки – мандрики. А за стол люди садились нарядно одетыми – считалось, что это принесет в дом благополучие и достаток. Тяжелую работу лучше было оставить на другие дни, иначе тяжелым будет и весь оставшийся год. А женщинам в Петров день не стоило рукодельничать, чтобы не навлечь неприятности.

Не рекомендовалось и жениться в этот день – по поверью, такие браки быстро бы распались.

Если в лесу куковали кукушки, значит, осень будет теплой. А если шел дождь, то и лето закончится ненастно, а зима выдастся суровой.

Также с 12 июля понемногу на убыль идет световой день: Петр и Павел – час убавил.