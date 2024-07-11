Областные парламентарии приняли законы о штрафах для «зайцев», определили судьбу иноагентов в политике, а отменить ЕГЭ в отдельно взятом районе не помог даже паводок.

Областные парламентарии приняли законы о штрафах для «зайцев», определили судьбу иноагентов в политике, а отменить ЕГЭ в отдельно взятом районе не помог даже паводок.

Сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии Заксобрания Омской области, 8-е с начала этого года. Депутаты рассмотрели 34 вопроса и приняли ряд законов, которые во многом изменят жизнь омичей.

Иноагентам в парламенте не место

Решено внести изменения в закон «О статусе депутата Законодательного собрания Омской области». Предусматривается новое основание досрочного прекращения полномочий депутата в случае приобретения им статуса иностранного агента. Такое решение будет приниматься большинством голосов депутатов Заксобрания.

Закон о «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» тесно связан с применением термина «иностранный агент». Устанавливается требование для кандидатов в депутаты прекратить этот статус для иностранных агентов, а также запрет для лиц, причастных к экстремизму, быть наблюдателями, доверенными лицами, полномочными представителями.

О штрафах для «зайцев»

Были приняты изменения в Кодекс Омской области об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе за безбилетный проезд. В документе исключено наказание в виде предупреждения, размер штрафа увеличивается. Первый – от 300 до 1000 рублей, при повторном совершении правонарушения сумма вырастает в диапазоне от 1500 до 2000 рублей.

Спикер Заксобрания Александр Артемов почеркнул, что законопроект прошел длительное обсуждение с самых различных сторон и принимается во благо развития муниципального транспорта.

Бюджет 2023 года исполнен

Вопрос об исполнении областного бюджета за 2023 год широко обсуждался на публичных слушаниях 2 июля. В целом все параметры приняты. Депутаты приняли представление законопроекта.

В продолжение этой темы лидер фракции партии «Коммунисты России» в Заксобрании, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Казанин предложил отдельно рассмотреть вопрос о возможности возвращения части налогов компании «Газпром нефть». Об этом на публичных слушаниях подробно останавливался депутат Валерий Кокорин.

Также Казанин сделал акцент на том, что Омск является донором и для Федерации, и для районов Омской области.

– В районах области нам надо работать над развитием собственной налоговой базы, потому что очень часто езжу и общаюсь, многие вообще предпочитают не вставать на учет. Где там экономика? Я ее не заметил. Здесь непаханое поле, поэтому просил бы финансовые органы правительства и отвечающие за пополнение бюджета, обратить на это внимание, – предложил парламентарий. – Надо развивать производство, вот что самое главное. А то получается, не хочу никого обидеть, но на шее у города Омска все сидят.

Александр Артемов подчеркнул, что буквально несколько дней назад в Москве проходил совет Сибирского федерального округа под руководством полномочного представителя президента РФ. Как раз эти вопросы находятся и в центре внимания губернаторов Сибирского федерального округа, и на контроле у полномочного представителя.

Соцнайм для семей участников СВО

Депутатам был представлен проект закона Омской области «О порядке предоставления по договорам социального найма отдельным категориям граждан жилых помещений жилищного фонда Омской области». Речь о передаче семьям участников СВО жилья из муниципального жилья из коммерческого найма в социальный наем. Законопроект принят к рассмотрению.

ЕГЭ отменить не удалось

В повестке заседания был неоднозначный законопроект, по которому ученики, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации, могли бы получить возможность выбирать, как они будут сдавать выпускные экзамены в школе.

Депутат Константин Ткачев обосновал законопроект тем, что надо дать возможность заменить ОГЭ и ЕГЭ экзаменами ребятам из Усть-Ишимского района. В условиях паводка школьникам было не до учебы. Кроме того, в глубинке боятся тестов, и многие из-за этого бросают учебу.

Однако руководитель парламентского комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике Павел Коренной предложил отклонить эту инициативу Ткачёва, поскольку она противоречит федеральному законодательству. Собрание в целом согласилось с Коренным.

Районы станут округами

Большой блок вопросов коснулся реформы местного самоуправления, начавшейся в Омской области этой весной. Принято решение о преобразовании Горьковского, Исилькульского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Называевского и Тевризского муниципальных районов в муниципальные округа. Границы образований сохраняются, так же как и все поселения в их составе.

Представлены законопроекты о преобразовании еще восьми территорий. Речь об Азовском, Крутинском, Большеуковском, Нижнеомском, Седельниковском, Нововаршавском, Полтавском и Оконешниковском муниципальных районах, которые также будут преобразованы в округа. Но прежде, чем принять об этом решения, на местах пройдут собрания жителей. Без их согласия ничего не будет.

На пленарном заселении также были рассмотрены вопросы, касающиеся повышения инвестиционной привлекательности региона и законопроекты экологической направленности.

Завершая заседание, спикер Заксобрания Александр Артемов попрощался с коллегами до осени. Он сообщил, что депутаты будут вести работу на своих округах, общаясь с избирателями. Это время традиционно используется, чтобы накопить материал для осенней сессии регионального парламента. Тогда же депутаты приступят к обсуждению основного финансового документа региона – бюджета Омской области. Следующее заседание регионального парламента намечено на 26 сентября.