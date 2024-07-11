Омск-Информ
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·Общество

Настолько цены выросли в среднем за месяц.
По данным Омскстата, в июне в Омской области подорожали авиабилеты. По сравнению с маем, полет в салоне экономического класса в среднем вырос в цене на 22,5 %.
Поездки в страны Закавказья стали дороже на 4,8 %. Подешевели билеты в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 4,9 %) и Средней Азии (на 3,4 %). Поездки в ОАЭ и Беларусь подешевели на 1,4 %.
Ранее сообщалось о подорожании в регионе бензина и некоторых продуктов.
·Общество

Настолько цены выросли в среднем за месяц.
По данным Омскстата, в июне в Омской области подорожали авиабилеты. По сравнению с маем, полет в салоне экономического класса в среднем вырос в цене на 22,5 %.
Поездки в страны Закавказья стали дороже на 4,8 %. Подешевели билеты в отдельные страны Юго-Восточной Азии (на 4,9 %) и Средней Азии (на 3,4 %). Поездки в ОАЭ и Беларусь подешевели на 1,4 %.
Ранее сообщалось о подорожании в регионе бензина и некоторых продуктов.