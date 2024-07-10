Местные жители пожаловались, что отключение горячей воды затянулось и плавно перетекло в аварию.

Местные жители пожаловались, что отключение горячей воды затянулось и плавно перетекло в аварию.

Сегодня, 10 июля, в одном из омских пабликов появилась жалоба от жителей Советского округа. Сообщается, что в Нефтяниках в районе «Ермака» было плановое отключение горячей воды с 25 июня по 8 июля.

По словам автора поста, в доме № 26 на Мамина-Сибиряка отключение продлилось дольше – с 23 июня по 10 июля. Это означает, что воды в доме все еще нет.