Цветение растений в летний сезон помимо красоты и благоухающего аромата, эмоций и впечатлений может нести с собой и аллергические реакции.

Цветение растений в летний сезон помимо красоты и благоухающего аромата, эмоций и впечатлений может нести с собой и аллергические реакции.

Что такое поллиноз, как проявляется это распространенное аллергическое заболевание и что с ним делать – разбираем вместе с врачом -терапевтом из Омска Валерией Белавиной.

– Поллиноз – это сезонное заболевание, в основе которого лежит аллергическая реакция на пыльцу ветроопыляемых растений. Его симптомы доставляют пациентам сильный дискомфорт, мешают вести привычный образ жизни, а при тяжелом течении представляют угрозу для здоровья, – рассказывает Белавина.

Поллиноз проявляет себя всеми признаками воспаления, и его можно спутать с ОРВИ. Помимо насморка, чихания, зуда и покраснения глаз, слезотечения, часто аллергиков беспокоят головная боль, повышение температуры тела до 37,5 °С, что особенно сбивает с толку и заставляет думать об ОРВИ.

Может появляться приступообразный кашель, першение в горле, нехватка воздуха, удушье, одышка. А также кожные проявления – высыпания, зуд, покраснение, отечность лица, носа, губ.

Симптомы поллиноза возникают только после контакта слизистых оболочек с пыльцой ветроопыляемых растений. Длительность и выраженность симптомов зависит от количества источников аллергии и концентрации аллергенов.

В целях профилактики поллиноза можно порекомендовать ряд мероприятий:

избегайте прогулок в парках и лесах в период цветения «виновного» растения;

носите солнцезащитные очки, забудьте о контактных линзах. Когда слизистые раздражены, контактные линзы могут травмировать глаза;

по возвращении с улицы примите душ или умойтесь, смыв аллергены с кожи и волос.

Собирайте волосы в хвост или надевайте головной убор. Волосы – главный магнит для пыли и пыльцы.

для промывания носа используйте солевые растворы – они хорошо удаляют аллергены;

регулярно проводите влажную уборку дома, используйте увлажнитель воздуха и плотно закрывайте окна;

проветривайте помещение в ночное время, когда концентрация пыльцы в воздухе существенно ниже.

Аллергия не проходит сама, с течением времени симптомы только нарастают. Если каждый год в весенне-летний период у вас возникает простудоподобное состояние, обязательно обратитесь к врачу. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением!