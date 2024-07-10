Мужчины требовали, чтобы подрядчик отдал им щебень и асфальтовую крошку вместо того, чтобы использовать их для ремонта дороги.

Мужчины требовали, чтобы подрядчик отдал им щебень и асфальтовую крошку вместо того, чтобы использовать их для ремонта дороги.

В Омской области суд вынес приговор двум жителям Исилькуля. Их признали виновными в вымогательстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Инцидент произошел в июне 2023 года, когда мужчины приехали на место ремонта путепровода дороги «обход Исилькуль». Там подсудимые потребовали у одного из подрядчиков 20 тонн щебня и асфальтной крошки.

Отказ не остановил мужчин. Они избили потерпевшего, в драке он получил легкий вред здоровью. При этом у одного из вымогателей был кастет и револьвер.

Подсудимые не признали свою вину. Они заявили, что конфликт произошел по другим причинам, а потерпевший их оговорил. Суд приговорил мужчин к 2 годам 5 месяца и 2 годам 4 месяцам лишения свободы соответственно. Один из них отправится в колонию общего режима, а другой – в колонию строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.