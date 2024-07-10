Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Начало битвы за Ленинград

Битва за Северную столицу оказалась самой долгой в истории Великой Отечественной войны и растянулась на три с лишним года, с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она включила в себя бои на подступах к городу, трагедию и героизм блокады, ее прорыв, освобождение города и, наконец, разгром противника.

В разное время в битве за Ленинград участвовали войска Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского фронтов, авиация дальнего действия, ПВО, Балтийский флот, Чудская, Ладожская и Онежская военные флотилии, а также партизаны и трудящиеся Ленинграда и области.

Первая советская Конституция

10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов утвердил первую Конституцию новой молодой республики. Основной закон состоял из шести разделов, первым из которых значилась «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Государственная власть, согласно документу, принадлежала только трудящимся. Ее высшим органом объявлялся Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов (СРККиКД).

При этом он не был постоянным органом, его созывал ВЦИК не меньше двух раз в год на относительно небольшой период. По факту все остальное время ВЦИК работал сам, без чьего-либо контроля, понемногу сосредоточивая власть в своих руках.

Основные принципы Конституции 1918 года легли в основу первой и Конституции СССР, которую приняли в 1924 году.

Гибель «Булгарии»

Резонансное кораблекрушение произошло 10 июля 2011 года в Куйбышевском водохранилище. Около 13:30 теплоход, совершавший круизный рейс по маршруту Казань – Болгар – Казань, во время сильного ветра и дождя с грозой совершал левый поворот. Во время маневра возник динамический крен на правый борт, и вода начала поступать в иллюминаторы. Они почему-то были открыты, эта халатность и стала причиной трагедии. «Булгария» опрокинулась на правый борт и затонула. Катастрофа унесла жизни 122 человек, выжили 79.

Через некоторое время злополучный теплоход подняли со дна. Пока шли следствие и суд, судно стояло в акватории Куйбышевского затона. В 2016 году его утилизировали.

Первый свисток на футболе

На родине футбола в Англии мяч гоняли с незапамятных времен. Более организованным этот процесс стал в начале XIX века, ну а первые арбитры появились уже под конец столетия – в 1873 году. Они почти не вмешивались в игру, лишь следили за временем, делали пометки, решали споры представителей команд – и то, если те не могли справиться самостоятельно. Ну а напомнить о себе судьи могли, позвонив в колокольчик, который у них был при себе.

Но 10 июля 1878 года один забавный случай стал революционным. Неизвестно, кто играл, но судил матч полицейский. В одном из эпизодов стычка переросла в драку. Страж порядка по профессиональной привычке достал свисток и мощно в него дунул. Футболисты от неожиданности сразу прекратили потасовку. Метод оказался действенным и, как видим, прижился.

Рождение ТАСС

Телеграфное агентство Советского Союза было создано 10 июля 1925 года на базе РОСТА (Российское телеграфное агентство) постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР. ТАСС отныне являлся центральным информационным органом, обладающим исключительным правом собирать и распространять информацию внутри СССР и за его пределами. В союзных республиках были созданы свои агентства, организационно входящие в его структуру.

Неизменно ассоциирующаяся с информагентством фраза «ТАСС уполномочен заявить» впервые появилась в печатных СМИ – «Правде» и «Известиях». Одноименный роман знаменитый советский писатель Юлиан Семенов написал в 1979 году, а пять лет спустя на экраны вышел ставший популярным телесериал под таким же названием.

Самсон Сеногной

10 июля день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, жившего на рубеже V–VI веков и прославившегося многими добродетелями. В народе его прозвали Самсон Сеногной: в этот день часто шел дождь, из-за этого сено намокало и начинало гнить.

Правда, дождь в этот день был полезен для проса. Ну а если выдавалась сухая погода, то она была полезна для гречихи.

На Самсона также подготавливали косы и серпы к покосу, второй раз вспахивались временно незасеянные поля – большая часть из них отводилась на озимую рожь, а оставшиеся площади весной засевали яровым хлебом.