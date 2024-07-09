Женщина получила компенсацию как с виновника аварии, так и с невиновного ПП-8.

Женщина получила компенсацию как с виновника аварии, так и с невиновного ПП-8.

Прокуратура помогла 45-летней омичке через суд взыскать 100 тыс. рублей с муниципального «Пассажирского предприятия № 8». В такую сумму оценили моральный вред женщины, который она получила из-за ДТП.

Как сообщили в прокуратуре, 3 ноября 2022 года водитель автомобиля Nissan столкнулся с автобусом ПАЗ. В результате аварии одна из пассажирок упала в салоне автобуса и получила травмы, которые оценили как легкий вред здоровью.

Виновником ДТП был водитель легкового автомобиля. Его привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Он также добровольно возместил женщине моральный вред. Однако суд посчитал, что муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» тоже должно заплатить, и взыскал с него компенсацию.