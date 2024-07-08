Омск-Информ
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·Авто

Из-за долгого ожидания горожане опаздывают на работу.
Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутки № 415. По словам горожан, ждать транспорт приходится очень долго.
– Работаю в БСМП-1, на работу добиралась сегодня почти 2 часа. Ни одной машины сегодня не было от Советского исполкома в сторону Левого берега. Мой рабочий день начинается с 7:00. В результате на работу приехала в 9-м часу с двумя пересадками, – отметила омичка Марина Соломина.
Ранее омичи пожаловались на маршрут № 78. По словам горожан, транспорт всегда переполненный, отчего уехать куда-либо на нем сложно.
·Авто

Из-за долгого ожидания горожане опаздывают на работу.
Омичи пожаловались в соцсетях на маршрутки № 415. По словам горожан, ждать транспорт приходится очень долго.
– Работаю в БСМП-1, на работу добиралась сегодня почти 2 часа. Ни одной машины сегодня не было от Советского исполкома в сторону Левого берега. Мой рабочий день начинается с 7:00. В результате на работу приехала в 9-м часу с двумя пересадками, – отметила омичка Марина Соломина.
Ранее омичи пожаловались на маршрут № 78. По словам горожан, транспорт всегда переполненный, отчего уехать куда-либо на нем сложно.