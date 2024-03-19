По словам жителей города, поздним вечером в автобусы невозможно зайти, так как они приезжают уже полными. В мэрии за возникшую проблему извинились.

По словам жителей города, поздним вечером в автобусы невозможно зайти, так как они приезжают уже полными. В мэрии за возникшую проблему извинились.

Омичи пожаловались на плохую работу маршрута № 78. По их словам, в девять часов вечера транспорт всегда оказывается переполненным, из-за этого невозможно уехать. Свою жалобу жители города оставили в Telegram-канале экс-мэра Омска, а ныне депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

– Девятый час вечера, это не час пик, но транспорт полный. Кто виноват? Дороги такие, что везде аварии, автобусы стоят по часу в пробках, – пожаловалась одна из жительниц города Ирина.

Омичку поддержали и другие местные жители. В мэрии на такое недовольство омичей сразу же отреагировали, извинились и пообещали обсудить проблему с перевозчиком. Ему будет рекомендовано усилить контроль за выпуском подвижного состава в линию.