По словам руководителя аэропорта Олега Селиверстова, задача его команды – привести в «Федоровку» солидный пассажиропоток.

По словам руководителя аэропорта Олега Селиверстова, задача его команды – привести в «Федоровку» солидный пассажиропоток и маршрутную сеть, «за которую не будет стыдно».

В 2028 году, когда будет введен в эксплуатацию аэропорт «Федоровка», пассажиропоток воздушной гавани Омска должен составить 2 млн человек. Об этом в интервью газете «Коммерческие вести» заявил гендиректор АО «Омский аэропорт» Олег Селиверстов. По его словам, предстоящее строительство нового аэропорта не повод прекращать развитие действующего.

– Открытие «Омск-Федоровки» – это причина не притормозить, а, наоборот, заниматься данной работой еще активнее, чтобы привести в Федоровку и солидный пассажиропоток, и маршрутную сеть, за которую не будет стыдно. Наша задача – к моменту открытия нового аэропорта достичь двух миллионов пассажиров, как бы это ни было тяжело в сложившихся обстоятельствах. Конечно, мы бы хотели и три миллиона, но проект Федоровки налагает на нас ответственность: мы теперь работаем, чтобы в том числе оправдать и его, – сказал Селиверстов.

Ранее губернатор Виталий Хоценко сообщал, что в 2023 году пассажиропоток Омского аэропорта составил 1,7 млн человек.

Концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации аэропорта Омск-Федоровка было заключено в июне на Петербургском экономическом форуме. Его сторонами стали правительство Омской области и УК «Аэропорты Регионов». Инвестиции в проект составят более 43 млрд рублей. Аэропорт начнут строить в 2026 году и завершат в течение двух лет. Планируется, что новая воздушная гавань сможет обслуживать 3,5 млн пассажиров в год.

Взлетно-посадочная полоса «Омск-Федоровки» будет иметь длину 3200 метров и ширину 45 метров. Она сможет принимать все типы современных средне- и дальнемагистральных самолетов. Перрон позволит разместить до 25 самолетов. Пропускная способность пассажирского терминала составит не менее 700 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 600 пассажиров в час на международных. Перед терминалом оборудуют парковку на 500 машиномест.