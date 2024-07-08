Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Завершилась Полтавская битва

Одна из славных страниц русской военной истории. Генеральное сражение Северной войны между русской и шведской армией завершилось 8 июля 1709 года полнейшим разгромом неприятеля. Шведы, по разным данным, потеряли от 6 до 9 тыс. солдат, тогда как потери войска Петра I были гораздо скромнее: 1345 погибших и 3290 раненых. Шведский король Карл XII и примкнувший к шведам гетман Иван Мазепа сумели бежать.

После Полтавы шведская армия была настолько обескровлена, что уже не могла вести активных наступательных действий. Инициатива перешла к России, хотя до полной победы оставалось еще 12 лет.

Заложен Исаакиевский собор

8 июля 1819 года в Санкт-Петербурге произошла закладка Исаакиевского собора. До этого объявлялось несколько конкурсов, на которые представляли проекты различные архитекторы. Но ни один из них не удовлетворял императора Александра I. Удача улыбнулась французу Огюсту Монферрану, незадолго до этого приехавшего в Россию. Его и порекомендовали императору. Иностранец-энтузиаст нарисовал аж 24 эскиза, и все они монарху понравились. Так 32-летний специалист был утвержден императорским архитектором и впоследствии обессмертил свое имя.

Строить собор начали при Александре I, продолжили при Николае I, а сдали уже при Александре II. Спустя месяц после титанического труда ушел из жизни и прославленный зодчий, в могилу его свел карбункул – гнойно-некротическое воспаление кожи.

Исаакиевский собор считается самой поздней постройкой в стиле классицизма.

Основан Париж

8 июля 52 года до нашей эры Юлий Цезарь взял под контроль территорию Лютеции. Там и находится нынешняя столица Франции. А тогдашнее поселение основало кельтское племя паризиев на острове Сите посреди Сены. На этот более безопасный островок они перебрались, защищаясь от регулярных набегов соседей из германского племени алеманнов. Примерно в то же время Лютеция стала Городом паризиев, а позже Паризием. В общем, этимологию вы улавливаете.

Всемирный день борьбы с аллергией

Это только кажется, что в аллергии нет ничего страшного – почихал немного, и все. Если бы. От аллергических приступов люди попадают в больницы и даже умирают. День борьбы с этой напастью отмечается 8 июля по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии.

Основная цель этого дня – повысить осведомленность людей о симптомах, а главное – способах лечения аллергии. По данным ВОЗ ею страдают около 40 % населения земного шара и чаще всего – в хронической форме.

День общения со Вселенной

Если вы верите в то, что наша Вселенная бесконечно щедра и способна отозваться на любые просьбы (добрые, разумеется), достаточно лишь озвучить их ей, то этот день ваш. Можете смело с ней общаться и рассказывать обо всех своих успехах и провалах. Она не устанет.

Действительно, по эзотерическим теориям люди порой направляют запросы во Вселенную. Делают это разными способами. Считается, что она отвечает, причем тоже различным образом. Например, может давать какие-то знаки в виде определенных ситуаций. Главное – правильно все распознать.

Ввели звание «Мать-героиня»

8 июля 1944 года Президиум Верховного Совета СССР ввел почетное звание «Мать-героиня». Само звание полагалось матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребенком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей. Также многодетные женщины получали специальный орден. Одновременно с орденом появились «Медаль Материнства» и орден «Материнская слава».

Всероссийский День семьи, любви и верности

Впервые его отметили в 2008 году, который как раз и был годом семьи. А идею подали жители Мурома. 8 июля также чтят память святых супругов Петра и Февронии. Петр был муромским князем в XIII веке. Он страдал от проказы, излечить от которой его смогла крестьянка Феврония. Она отлично знала свойства трав и умела лечить недуги. Выздоровевший князь пообещал жениться на девушке, но слова не сдержал. И заболел вновь. И вновь Феврония его исцелила. После этого монарх решил не рисковать, так что девушка стала княгиней. В старости супруги постриглись в монахи под именем Давида и Евфросинии и умерли в один день 8 июля 1228 года.

День учредили по инициативе депутатов Государственной думы. Ее поддержали все религиозные конфессии России, ведь семья, любовь и верность ценны для всех. Официальный статус праздник обрел всего два года назад. А на медали «За любовь и верность» изображена ромашка. Наверное, это тонкий намек на гадания: любит – не любит. Конечно же, любит!

Кстати, в старину считалось, если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет их семье достаток.