Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Произошло Чесменское сражение

Одна из самых славных морских побед в истории России произошла 7 июля 1770 года. Шла русско-турецкая война, растянувшаяся на шесть лет (1768–1774). В ее начале Россия отправила в Средиземное море несколько эскадр Балтийского флота с целью отвлечь внимание противника от Черноморского флота.

Летом 1770-го две отечественные эскадры под общим командованием графа Алексея Орлова заметили на рейде Чесменской бухты турецкие корабли и приняли решение вступить в бой. Масштабное морское сражение растянулось на три дня и, несмотря на превосходство противника в количестве кораблей и орудий, завершилось полнейшим разгромом османского флота.

Благодаря победе русские лишили турков возможности беспрепятственно взаимодействовать с их военными базами в Эгейском море, а также установили блокаду Дарданелл. Орлов получил титул Чесменского, а адмирал Григорий Спиридов, который фактически командовал обеими эскадрами и, как полагают многие историки, тяготы всей битвы вынес на себе, получил Орден святого Андрея Первозванного и более тысячи крепостных душ.

Императрица Екатерина II приказала создать в Большом Петергофском дворце Чесменский зал, да и вообще с тех пор по всей стране появилось огромное число мемориалов. А с 2012 года 7 июля отмечается как День воинской славы России.

День работников морского и речного флота

От военных моряков переходим к мирным. Впрочем, в этот день принимают поздравление не только гражданские моряки, но и речники. День работников морского и речного флота не имеет четкой даты, он выпадает на первое воскресенье июля. В этом году – на 7-е.

Этот профессиональный праздник учредил своим указом Президиум Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года. Поздравления принимают все, кто связал свою жизнь с нелегкими водными дорогами: и речными, и морскими. Праздник подчеркивает важность водного транспорта и деятельности моряков и речников, ведь они обеспечивают связь, транспортировку различных грузов, перевозку пассажиров. Все это способствует развитию экономики и росту международных связей.

Выписан первый дорожный чек

Документ, ставший прообразом кредитных карт, компания American Express запатентовала 7 июля 1891 года. С помощью дорожного чека человек мог получить наличные, ну а чтобы обезопаситься от подделок, при покупке такого чека он расписывался в верхнем углу. При обналичивании воспроизводил подпись.

Нововведение поначалу восприняли с недоверием, но со временем «распробовали». К 1909 году годовой объем продаж чеков достигал десятков миллионов долларов.

Умер Артур Конан Дойл

Литературный отец всемирно известного сыщика Шерлока Холмса и его неизменного компаньона доктора Уотсона (в книгах именно так!) ушел из жизни в этот день 94 года назад. Рассказывают, что Холмса он списал со своего наставника Джозефа Белла, профессора Эдинбургского университета. Тот по мельчайшим деталям мог установить характер человека и даже его прошлое. Впрочем, это лишь версия.

Помимо Холмса Дойл также подарил читателям профессора Челленджера, бригадира Жерара, рыцаря сэра Найджелла и порой жалел о том, что эти довольно интересные персонажи остались в тени великого сыщика.

После окончания Первой мировой войны, где погибли его сын, два племянника и брат, писатель на фоне потрясений ударился в спиритуализм, которым интересовался еще с 1880-х годов. Популяризировать его он в 1929 году отправился в Скандинавию, но поездка подорвала здоровье: 7 июля 1930 года Конан Дойл умер от сердечного приступа в возрасте 71 года.

Началась публикация «Пиноккио»

В этот день итальянский еженедельник «Журнал для детей» начал публикацию сказочной повести Карло Коллоди «История одного бураттино по имени Пиноккио». Что-то нам это напоминает, правда? Разумеется. Бураттино в переводе с итальянского означает деревянную куколку-марионетку, и в советском аналоге этой сказки именно это имя получил ее главный герой. Правда, без удвоенной «т» – Буратино.

Оба заглавных персонажа обладали внушительным длинным носом. У Пиноккио он еще более удлинялся, если он говорил неправду, хотя у Буратино такая опция отсутствовала. Есть и еще немало отличий между ними, но обоих объединяет неподдельная любовь читателей – как детей, так и тех, кто уже давно вырос, но сохранил добрые воспоминания от чтения.

Кстати, памятник Пиноккио стоит в итальянском городке Коллоди. Именно от его названия и взял псевдоним автор сказки. На самом деле его звали Карло Лоренцини.

Иван Купала

Один из главных народных праздников восточных славян, отмечаемый в ночь с 6 на 7 июля, посвящен, по мнению исследователей, летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. По времени он совпадает с христианским праздником рождества Иоанна Предтечи, он же Иоанн Креститель. От него он и берет свое название, ведь креститель – это буквально купатель, окунатель в воду.

Люди в этот день щеголяли в венках из трав, водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом – символом солнца. Кое-где такие традиции сохранялись аж до начала 20 века.

А в ночь на Ивана Купалу искали цветущий папоротник. Растение считали одним из самых загадочных и колдовских. Цветущий папоротник, по народным поверьям, не только исполнял сокровенные желания, но и помогал отыскивать клады.

Обычаев масса, но обязательным было массовое купание. Считалось, что с этого дня из рек выходила вся нечисть, поэтому вплоть до Ильина дня можно было купаться без опасений.