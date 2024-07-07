Нарваться на штрафы можно и за определенные растения на участке, и за торговлю выращенным на даче без разрешения. И это еще не все.

Нарваться на штрафы можно и за определенные растения на участке, и за торговлю выращенным на даче без разрешения. И это еще не все.

В начале года омские дачники получили неприятное известие о том, что на участках больше нельзя выращивать вьюнок (он же ипомея трехцветная). Он попал в число растений, содержащих психотропные вещества.

Однако заплатить штраф можно не только за вьюнок, но и за другие растения.

– К психотропным растениям, помимо ипомеи, относятся также конопля, шалфей предсказателей, мак снотворный и другие. Их на дачном участке также не должно быть. Привлечь внимание наркоконтроля к тому или иному участку могут жалобы со стороны местных властей или соседей, – предупреждает младший юрист группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина.

Привести к вынужденным выплатам в счет государства может и растущий на даче борщевик Сосновского. Расстаться можно с суммой от 300 до 500 рублей.

– Правда, не накажут собственника земельного участка, если он, хотя и безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк. Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ, – добавила Асабина.

Ну а если хозяин дачи не хочет бороться с сорняком, местные власти вправе привлечь для этого третьих лиц. А с нерадивого дачника потом взыщут компенсацию расходов. Если, конечно, он не согласится сделать это добровольно.

Незаконной является и продажа картофеля, выращиваемого на своих дачах. Разумеется, если делать это без соответствующего оформления. Ведение торговли без регистрации в статусе индивидуального предпринимателя может привести к штрафу от 500 до 2 тыс. рублей.