На профильном комитете Заксобрания министр сельского хозяйства и продовольствия региона отчитался о ходе госпрограммы по развитию сельских территорий Омской области.

На профильном комитете Заксобрания министр сельского хозяйства и продовольствия региона отчитался о ходе госпрограммы по развитию сельских территорий Омской области.

На заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии регионального Заксобрания депутатов ознакомили с информацией о реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области».

С докладом выступил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. В 2023 году на эти цели был направлен 1 миллиард 431 миллион рублей. В том числе на развитие жилищного строительства на сельских территориях, содействие занятости сельского населения 84,9 млн рублей. 100 процентов исполнено.

Социальные выплаты были предоставлены 47 семьям, построено и приобретено 4039 квадратных метров жилья. Также выплачены субсидии хозяйствам на оплату труда на проживание 91 студента, проходивших производственную практику на селе. Это 147 % от плана. Изначально планировалось привлечь только 62 студента.

На реализацию подпрограммы «Развитие социально-инженерной инфраструктуры на сельских территориях» потрачено 1346,53 млн рублей. Эффективность составила 99,5 процента.

На благоустройство сельских территорий направлено 5,06 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 4,69 млн рублей. Реализовано 6 общественно значимых проектов по благоустройству. Также на комплексное развитие сельских территорий было выделено 63,310 миллиона рублей, в том числе и с федерального бюджета 61,750 млн рублей на строительство модульной котельной в рабочем поселке Любино.

В рамках мероприятий «Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Омской области» были предусмотрены субсидии на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования. Сумма составила 1 млрд 278 млн рублей. Процент исполнения программы – 97,4 процента.

Отремонтировано 537 тысяч квадратных метров автомобильных дорог общего пользования местного значения. Это 158 процентов от плана. На проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения было направлено 775 миллионов рублей. Было введено в эксплуатацию 9 автомобильных дорог протяженностью 18,6 километра. В том числе 5 автомобильных дорог местного значения протяженностью 6,9 километра. Разработана проектно-сметная документация по 7 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Николай Дрофа отметил, что по всем программам выполнение составило 97,4 процента. Достигнуты все ожидаемые результаты.

Министр также привел цифры, характеризующие уровень жизни на селе. Располагаемые среднемесячные ресурсы домохозяйства на одного человека составили 20 400 рублей, при плане 19,8 тыс. руб.

А вот такой показатель, как доля сельского населения общей численности жителей региона, немного не дотянул до плановых. План – 26,36 %, факт – 26,19 %. Это связано с общими тенденциями оттока населения из Омской области.

Оценка эффективности реализации программы составляет 99,7 процента.

Депутаты высказали недовольство, что 35 миллионов рублей на строительство дорог не были освоены в прошлом году. В регионе не успели с торгами, и средства вернулись в федеральный бюджет. Но в целом парламентарии проголосовали за принятие информации.