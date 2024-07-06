Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Вакцину от бешенства испытали на человеке

Достоянием общественности этот факт стал только в октябре 1885 года, хотя вакцину, разработанную великим французским химиком и микробиологом Луи Пастером, ввели почти за полгода до этого. Лабораторные журналы Пастера свидетельствовали о том, что первыми уколы получили 61-летний Жирар в мае и 11-летняя Жюли-Антуанетта Пуон в июне. Мужчина после одной дозы почувствовал облегчение и выписался из больницы, а вот девочку, и так бывшую в тяжелом состоянии, к сожалению, не спасли и две дозы.

Но в историю тем не менее вошел третий случай. 6 июля 1885 года по совету врача прямо в лабораторию Пастера женщина привела своего 9-летнего сына Йозефа Майстера, которого искусала бешеная собака. Гениальный ученый понимал, что медлить нельзя, однако сам вводить вакцину не имел права – не было врачебной лицензии. Но он оперативно посовещался со своими коллегами-медиками педиатром Жозефом Гранше и физиологом Альфредом Вюльпианом и решил провести полный курс иммунизации. В этот же день, 6 июля, Йозефу в течение 10 часов ввели 13 инъекций, с каждым разом усиливая дозировку. Рискованный эксперимент закончился удачно: мальчик выздоровел, а раны зажили без осложнений. Майстер был благодарен за свое спасение и после смерти Пастера долго ухаживал за могилой великого химика и был сторожем в институте имени Пастера.

Появился доллар

4 июля 1776 года принята Декларация независимости – 13 британских колоний на атлантическом побережье Северной Америки больше не признавали власть британской короны. В новообразованном государстве, которому предстояло стать Соединенными Штатами Америки, много нужно было налаживать. В том числе финансовую систему. Здесь царила полнейшая неразбериха, ведь переселенцы из Европы везли сюда свою валюту. К примеру, в этих 13 колониях в обороте водились только бумажные деньги, ни золотого, ни серебряного обеспечения у них не было.

В 1780-е годы эту валюту отменили. 6 июля 1785 года американский парламент взял за основу испанское песо и ввел его в стране в качестве общенациональной валюты под наименованием доллара. С той поры и ведет свою историю одна из наиболее устойчивых валют мира.

Знакомство Маккартни и Леннона

6 июля 1957 года в пригороде Ливерпуля Вултоне познакомились два юных талантливых паренька: Джону Леннону было 17 лет, а Полу Маккартни – 15. Джон играл в школьной группе под названием «The Quarrymen». Школьный приятель Пола Айвэн Воэн решил познакомить его с музыкантами. Похоже, ребята быстро нашли общий язык, потому что Леннон почти сразу пригласил Маккартни в ансамбль.

Позже Джон вспоминал, что уже вечером того дня и родилась идея о создании нового музыкального коллектива. Парни начали сочинять собственные песни, вскоре к ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году – барабанщик Ринго Старр. Вы уже догадались, что речь идет о легендарной «The Beatles», одной из наиболее культовых рок-групп мира. Она просуществовала лишь 10 лет и за столь небольшой срок совершила революцию в музыкальном мире, изобретя собственный стиль звука и сценический образ, а также по сей день оказывает прямое или косвенное влияние на звучание различных исполнителей.

Всемирный день поцелуя

Праздник придумали еще в конце XIX века на Туманном Альбионе. Оно и понятно: у них там пасмурно и дождливо, так что лишний раз чмокнуть кого-нибудь или самому быть поцелованным – плюсик к настроению.

А люди по всему миру с тех пор соревнуются в «самости» поцелуев: самый длинный, нежный, романтичный или еще какой бы то ни было. Доподлинно неизвестно, кто и когда изобрел поцелуй и что это вообще: действие или жест? Но для большинства людей это не так уж и важно. Ведь поцелуи, как утверждают врачи, помимо того, что радуют, еще и иммунитет укрепляют, и мозговое кровообращение улучшают, и уровень стресса снижают. Даже калории сжигают: минута поцелуя – и в весе убавишь как после 500-метровой пробежки.

Этим польза не исчерпывается. Так что целуйте своих родных как можно чаще и будет вам счастье!

Аграфена Купальница

Название этого дня народного календаря происходит от имени великомученицы Агриппины Римской. В этот день на Руси начинался купальный сезон: банные веники заготавливали на весь год – из веток березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины и рябины.