Омск-Информ
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·Общество

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Вакцину от бешенства испытали на человеке 

Достоянием общественности этот факт стал только в октябре 1885 года, хотя вакцину, разработанную великим французским химиком и микробиологом Луи Пастером, ввели почти за полгода до этого. Лабораторные журналы Пастера свидетельствовали о том, что первыми уколы получили 61-летний Жирар в мае и 11-летняя Жюли-Антуанетта Пуон в июне. Мужчина после одной дозы почувствовал облегчение и выписался из больницы, а вот девочку, и так бывшую в тяжелом состоянии, к сожалению, не спасли и две дозы.

Но в историю тем не менее вошел третий случай. 6 июля 1885 года по совету врача прямо в лабораторию Пастера женщина привела своего 9-летнего сына Йозефа Майстера, которого искусала бешеная собака. Гениальный ученый понимал, что медлить нельзя, однако сам вводить вакцину не имел права не было врачебной лицензии. Но он оперативно посовещался со своими коллегами-медиками педиатром Жозефом Гранше и физиологом Альфредом Вюльпианом и решил провести полный курс иммунизации. В этот же день, 6 июля, Йозефу в течение 10 часов ввели 13 инъекций, с каждым разом усиливая дозировку. Рискованный эксперимент закончился удачно: мальчик выздоровел, а раны зажили без осложнений. Майстер был благодарен за свое спасение и после смерти Пастера долго ухаживал за могилой великого химика и был сторожем в институте имени Пастера. 

Появился доллар 

4 июля 1776 года принята Декларация независимости 13 британских колоний на атлантическом побережье Северной Америки больше не признавали власть британской короны. В новообразованном государстве, которому предстояло стать Соединенными Штатами Америки, много нужно было налаживать. В том числе финансовую систему. Здесь царила полнейшая неразбериха, ведь переселенцы из Европы везли сюда свою валюту. К примеру, в этих 13 колониях в обороте водились только бумажные деньги, ни золотого, ни серебряного обеспечения у них не было.

В 1780-е годы эту валюту отменили. 6 июля 1785 года американский парламент взял за основу испанское песо и ввел его в стране в качестве общенациональной валюты под наименованием доллара. С той поры и ведет свою историю одна из наиболее устойчивых валют мира. 

Знакомство Маккартни и Леннона 

6 июля 1957 года в пригороде Ливерпуля Вултоне познакомились два юных талантливых паренька: Джону Леннону было 17 лет, а Полу Маккартни15. Джон играл в школьной группе под названием «The Quarrymen». Школьный приятель Пола Айвэн Воэн решил познакомить его с музыкантами. Похоже, ребята быстро нашли общий язык, потому что Леннон почти сразу пригласил Маккартни в ансамбль.

Позже Джон вспоминал, что уже вечером того дня и родилась идея о создании нового музыкального коллектива. Парни начали сочинять собственные песни, вскоре к ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году – барабанщик Ринго Старр. Вы уже догадались, что речь идет о легендарной «The Beatles», одной из наиболее культовых рок-групп мира. Она просуществовала лишь 10 лет и за столь небольшой срок совершила революцию в музыкальном мире, изобретя собственный стиль звука и сценический образ, а также по сей день оказывает прямое или косвенное влияние на звучание различных исполнителей.

Всемирный день поцелуя  

Праздник придумали еще в конце XIX века на Туманном Альбионе. Оно и понятно: у них там пасмурно и дождливо, так что лишний раз чмокнуть кого-нибудь или самому быть поцелованным – плюсик к настроению. 

А люди по всему миру с тех пор соревнуются в «самости» поцелуев: самый длинный, нежный, романтичный или еще какой бы то ни было. Доподлинно неизвестно, кто и когда изобрел поцелуй и что это вообще: действие или жест? Но для большинства людей это не так уж и важно. Ведь поцелуи, как утверждают врачи, помимо того, что радуют, еще и иммунитет укрепляют, и мозговое кровообращение улучшают, и уровень стресса снижают. Даже калории сжигают: минута поцелуя – и в весе убавишь как после 500-метровой пробежки.

Этим польза не исчерпывается. Так что целуйте своих родных как можно чаще и будет вам счастье! 

Аграфена Купальница 

Название этого дня народного календаря происходит от имени великомученицы Агриппины Римской. В этот день на Руси начинался купальный сезон: банные веники заготавливали на весь год – из веток березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины и рябины. 

·Общество

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Вакцину от бешенства испытали на человеке 

Достоянием общественности этот факт стал только в октябре 1885 года, хотя вакцину, разработанную великим французским химиком и микробиологом Луи Пастером, ввели почти за полгода до этого. Лабораторные журналы Пастера свидетельствовали о том, что первыми уколы получили 61-летний Жирар в мае и 11-летняя Жюли-Антуанетта Пуон в июне. Мужчина после одной дозы почувствовал облегчение и выписался из больницы, а вот девочку, и так бывшую в тяжелом состоянии, к сожалению, не спасли и две дозы.

Но в историю тем не менее вошел третий случай. 6 июля 1885 года по совету врача прямо в лабораторию Пастера женщина привела своего 9-летнего сына Йозефа Майстера, которого искусала бешеная собака. Гениальный ученый понимал, что медлить нельзя, однако сам вводить вакцину не имел права не было врачебной лицензии. Но он оперативно посовещался со своими коллегами-медиками педиатром Жозефом Гранше и физиологом Альфредом Вюльпианом и решил провести полный курс иммунизации. В этот же день, 6 июля, Йозефу в течение 10 часов ввели 13 инъекций, с каждым разом усиливая дозировку. Рискованный эксперимент закончился удачно: мальчик выздоровел, а раны зажили без осложнений. Майстер был благодарен за свое спасение и после смерти Пастера долго ухаживал за могилой великого химика и был сторожем в институте имени Пастера. 

Появился доллар 

4 июля 1776 года принята Декларация независимости 13 британских колоний на атлантическом побережье Северной Америки больше не признавали власть британской короны. В новообразованном государстве, которому предстояло стать Соединенными Штатами Америки, много нужно было налаживать. В том числе финансовую систему. Здесь царила полнейшая неразбериха, ведь переселенцы из Европы везли сюда свою валюту. К примеру, в этих 13 колониях в обороте водились только бумажные деньги, ни золотого, ни серебряного обеспечения у них не было.

В 1780-е годы эту валюту отменили. 6 июля 1785 года американский парламент взял за основу испанское песо и ввел его в стране в качестве общенациональной валюты под наименованием доллара. С той поры и ведет свою историю одна из наиболее устойчивых валют мира. 

Знакомство Маккартни и Леннона 

6 июля 1957 года в пригороде Ливерпуля Вултоне познакомились два юных талантливых паренька: Джону Леннону было 17 лет, а Полу Маккартни15. Джон играл в школьной группе под названием «The Quarrymen». Школьный приятель Пола Айвэн Воэн решил познакомить его с музыкантами. Похоже, ребята быстро нашли общий язык, потому что Леннон почти сразу пригласил Маккартни в ансамбль.

Позже Джон вспоминал, что уже вечером того дня и родилась идея о создании нового музыкального коллектива. Парни начали сочинять собственные песни, вскоре к ним присоединился гитарист Джордж Харрисон, а в 1962 году – барабанщик Ринго Старр. Вы уже догадались, что речь идет о легендарной «The Beatles», одной из наиболее культовых рок-групп мира. Она просуществовала лишь 10 лет и за столь небольшой срок совершила революцию в музыкальном мире, изобретя собственный стиль звука и сценический образ, а также по сей день оказывает прямое или косвенное влияние на звучание различных исполнителей.

Всемирный день поцелуя  

Праздник придумали еще в конце XIX века на Туманном Альбионе. Оно и понятно: у них там пасмурно и дождливо, так что лишний раз чмокнуть кого-нибудь или самому быть поцелованным – плюсик к настроению. 

А люди по всему миру с тех пор соревнуются в «самости» поцелуев: самый длинный, нежный, романтичный или еще какой бы то ни было. Доподлинно неизвестно, кто и когда изобрел поцелуй и что это вообще: действие или жест? Но для большинства людей это не так уж и важно. Ведь поцелуи, как утверждают врачи, помимо того, что радуют, еще и иммунитет укрепляют, и мозговое кровообращение улучшают, и уровень стресса снижают. Даже калории сжигают: минута поцелуя – и в весе убавишь как после 500-метровой пробежки.

Этим польза не исчерпывается. Так что целуйте своих родных как можно чаще и будет вам счастье! 

Аграфена Купальница 

Название этого дня народного календаря происходит от имени великомученицы Агриппины Римской. В этот день на Руси начинался купальный сезон: банные веники заготавливали на весь год – из веток березы, ольхи, черемухи, ивы, липы, смородины, калины и рябины. 