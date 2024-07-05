Мужчина длительное время работал на предприятии и получил профессиональное заболевание.
Житель Омска взыскал 300 тыс. рублей с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», где длительное время работал и получил профессиональное заболевание из-за воздействия вредных производственных факторов.
Чтобы отстоять свои права, мужчина обратился в Омскую транспортную прокуратуру. Надзорное ведомство подготовило иск в его интересах, потребовав с работодателя компенсацию причиненного морального вреда ввиду необеспечения безопасных условий труда.
– У заявителя в результате длительной работы на предприятии речного транспорта в условиях воздействия вредных производственных факторов диагностировано профессиональное заболевание и утрата трудоспособности в размере 30 процентов, – отметили в прокуратуре.
Суд удовлетворил требования прокурора, взыскав с ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» в пользу работника 300 тыс. рублей.