Омск-Информ
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·Общество

Скидка была недоступна горожанам в течение нескольких часов.
NFC-таблички в омских автобусах снова начали работать. Об этом сообщила служба технической поддержки НСПК «Мир».
– На текущий момент все транзакции осуществляются, платежи за проезд проходят как при использовании QR-кодов, так и NFC-метки. Специалисты АО «Пассажирсервис» продолжают держать ситуацию на контроле, – добавили в мэрии.
Отметим, что таблички, которые позволяют платить за проезд на 8 рублей меньше, перестали работать сегодня в 6:56. Неполадки произошли на стороне платежной системы «Мир».
1314
·Общество

Скидка была недоступна горожанам в течение нескольких часов.
NFC-таблички в омских автобусах снова начали работать. Об этом сообщила служба технической поддержки НСПК «Мир».
– На текущий момент все транзакции осуществляются, платежи за проезд проходят как при использовании QR-кодов, так и NFC-метки. Специалисты АО «Пассажирсервис» продолжают держать ситуацию на контроле, – добавили в мэрии.
Отметим, что таблички, которые позволяют платить за проезд на 8 рублей меньше, перестали работать сегодня в 6:56. Неполадки произошли на стороне платежной системы «Мир».
1314