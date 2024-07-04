Омск-Информ
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·Общество

Неполадки уже начали устранять.
Сегодня, 4 июля, в 6:56 специалисты АО «Пассажирсервис» выявили сбой в работе NFC-табличек, размещенных в омских автобусах. Неполадки произошли на стороне платежной системы «Мир». 
– Работа над устранением проблемы ведется службой технической поддержки НСПК «Мир». Специалисты АО «Пассажирсервис» взяли ситуацию на контроль. Приносим извинения за временные неудобства, – сообщили в департаменте транспорта.
Напомним, NFC-таблички позволяют получить скидку на проезд – 8 рублей.
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·Общество

Неполадки уже начали устранять.
Сегодня, 4 июля, в 6:56 специалисты АО «Пассажирсервис» выявили сбой в работе NFC-табличек, размещенных в омских автобусах. Неполадки произошли на стороне платежной системы «Мир». 
– Работа над устранением проблемы ведется службой технической поддержки НСПК «Мир». Специалисты АО «Пассажирсервис» взяли ситуацию на контроль. Приносим извинения за временные неудобства, – сообщили в департаменте транспорта.
Напомним, NFC-таблички позволяют получить скидку на проезд – 8 рублей.
1186