«Евромед» приглашает на очередную встречу Клуба женского здоровья. Эксперты ответят на актуальные вопросы о сохранении и укреплении женского здоровья.

«Евромед» приглашает на очередную встречу Клуба женского здоровья. Эксперты ответят на актуальные вопросы о сохранении и укреплении женского здоровья.

В условиях быстрого ритма жизни и многозадачности здоровье женщины становится важным условием для достижения успеха и гармонии. Будь то профессиональные достижения, семейные заботы или личные увлечения – все они требуют хорошего самочувствия.

На актуальные вопросы о сохранении и укреплении женского здоровья ответят эксперты медицинского центра «Евромед» и санатория «Евромед» в рамках очередной встречи Клуба женского здоровья. Очередная встреча Клуба женского здоровья состоится 27 июля 2024 года в отеле «50/60».

В программе мероприятия запланированы выступления спикеров по темам:

Участие в мероприятии – отличная возможность послушать информативные лекции, задать волнующие вопросы и пообщаться с профессионалами в неформальной обстановке. Приятным бонусом для гостей Клуба станет розыгрыш* призов. Участники получат возможность выиграть: сертификаты на путевку в санаторий «Евромед», сертификаты на услуги центра «Евромед», сертификаты кондитерской «Люклер» и ресторана «Метаморфозы». Также гостей будут ждать фуршет, ароматный кофе и фотозона с профессиональным фотографом.

Оставить заявку на участие в Клубе женского здоровья можно с помощью онлайн-формы по ссылке. Количество мест ограниченно. Необходима предварительная запись.

Дата и время проведения мероприятия: 27 июля 2024 года (суббота), начало в 11:00. Регистрация с 10:00. Стоимость участия – 800 рублей.

Место проведения мероприятия: г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50|60», конференц-зал «Венера», 1-й этаж.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция пройдет 27.07.2024. Подробная информация об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

ООО «МЦСМ «Евромед», ИНН 5504248024. Реклама