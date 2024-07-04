Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Весь срок он проведет в колонии строгого режима.
Осужденный за государственную измену 46-летний омич, бывший работник завода, пытался обжаловать приговор. Он подал апелляцию на решение Омского областного суда в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, но проиграл.
Суд установил, что мужчина собрал сведения в военной области, составляющие государственную тайну. После этого омич пытался установить контакт с представителем Германии, чтобы передать ему сведения в обмен на помощь в переезде.
За госизмену суд решил отправить мужчину в колонию строгого режима на 12 лет и ограничить свободу еще на год. Приговор вступил в законную силу.
1255
·Общество

Весь срок он проведет в колонии строгого режима.
Осужденный за государственную измену 46-летний омич, бывший работник завода, пытался обжаловать приговор. Он подал апелляцию на решение Омского областного суда в Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, но проиграл.
Суд установил, что мужчина собрал сведения в военной области, составляющие государственную тайну. После этого омич пытался установить контакт с представителем Германии, чтобы передать ему сведения в обмен на помощь в переезде.
За госизмену суд решил отправить мужчину в колонию строгого режима на 12 лет и ограничить свободу еще на год. Приговор вступил в законную силу.
1255