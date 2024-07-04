Главы семи районов Омской области уже готовы к реформе местного самоуправления, которая будет идти поэтапно с обсуждением и принятием на местах.

Главы семи районов Омской области уже готовы к реформе местного самоуправления, которая будет идти поэтапно с обсуждением и принятием на местах.

Накануне состоялось заседание комитета Заксобрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению. Из более чем двух десятков вопросов треть касалась начавшейся в регионе реформы местного самоуправления. Речь идет об объединении всех поселений, входящих в состав соответствующего муниципального района Омской области. Каждое вновь образованное муниципальное образование получит статус муниципального округа. Реформа будет идти поэтапно. Первыми «ласточками» станут Горьковский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Называевский и Тевризский районы.

На пленарных заседаниях Заксобрания в мае и июне были представлены проекты законов Омской области о преобразовании районов в округа – для каждого свой отдельный закон. На комитете по законодательству и местному самоуправлению законопроекты рассматривались в первом и втором чтениях.

Лидер фракции партии «Коммунисты России» в Заксобрании, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Казанин прокомментировал РИА «Омск-информ» проходящую реформу местного самоуправления, в результате которой произойдет переход на одноуровневую систему представительной власти. Парламентарий пояснил, что изменится для людей, живущих в сельских поселениях.

– Опыт других регионов, в частности Ставрополья, где реформирование уже произошло, показывает положительный эффект. Откровенно говоря, я никогда не понимал закон о местном самоуправлении. Бывало, приезжаешь к коллегам в сельский совет, а у них там писать не на чем – нет денег даже на бумагу. Да и в целом средств нет ни на что. Эта реформа назревала давным-давно, у нас и дискуссии были на Заксобрании. Я вспоминал советские времена, свое детство, когда приезжал к дедушке и бабушке в совхоз в Новосибирской области. Никаких депутатов там и близко не было, но всегда был план на 5 лет. И вот я приезжал, видел, что отсыпали 20 километров дороги, потом асфальт уложили, потом сушилку построили… Сейчас для осуществления практически любых проектов требуется софинансирование. То есть часть средств дает муниципалитет, часть – район, часть финансирования региональное, часть – федеральное. Так вот, сейчас у муниципалитетов на низовом уровне денег на софинансирование нет. А это значит, ни в какие программы они не попадают, ничего там не делается сейчас, понимаете! И так предписано по действующему закону. Но я считаю, что это неправильно, – уверен Владимир Казанин.

Он напомнил, что внедрившаяся в России в начале 2000-х годов модель местного самоуправления, была списана со стран Запада. Но там совершенно иные условия.

В результате реформы останутся без своих мандатов сельские депутаты, но это не означает, что люди лишатся возможности высказывать свое мнение и влиять на ключевые решения власти. В деревнях, поселках будут работать общественные советы.

Народные избранники останутся только на уровне округа. При этом для исполнительной власти мало что изменится. Причем главы поселений приобретут статус госслужащих.

По сути, реформа местного управления в регионе началась гораздо раньше. Так, Омск является городским округом. Глава города входит в вертикаль власти после отмены выборов мэра. Соответствующий документ был принят в 2015 году.

На заседании комитета у присутствующих глав муниципальных районов вопросов не возникло. Соответствующие законопроекты будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании Заксобрания Омской области на следующей неделе.