С помощью терминала пассажиры могут купить билеты на нужный автобус.

С помощью терминала пассажиры могут купить билеты на нужный автобус.

В «Омскооблавтотрансе» сообщил, что на омском автовокзале установили терминал, с помощью которого пассажиры смогут купить билет самостоятельно. Приобрести билет через терминал так же просто, как через официальный сайт.

Для этого нужно выбрать пункт назначения, время рейса и место. После чего заплатить банковской картой. Если билет нужно вернуть, это можно сделать в терминале через QR-код, указанный на билете.

По словам главы АО «Омскоблавтотранс», если омичи будут активно пользоваться терминалом, то автовокзал установит еще несколько подобных устройств.