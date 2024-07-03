При этом жители Амурского поселка по-прежнему греют воду в тазиках. Горячая вода там появится не раньше середины июля.

При этом жители Амурского поселка по-прежнему греют воду в тазиках. Горячая вода там появится не раньше середины июля.

Мэрия Омска сообщает о возобновлении горячего водоснабжения в микрорайоне «Регата» на Левом берегу. Отключение ресурса в 12 домах микрорайона должно было продлиться с 4 до 17 июня, однако подача ГВС началась лишь во вторник, 2 июля. Жильцы целый месяц грели воду на плитах, а также использовали бойлеры, что привело к значительному перерасходу электричества.

Виновником ситуации оказался поставщик горячей воды – ООО «ПТЭ», накопивший значительную задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Омск» за потребленный газ. С 19 июня поставщик приостановил отпуск голубого топлива на котельную «ПТЭ».

– Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией погашена еще не полностью, поэтому ситуация продолжает оставаться на контроле, – подчеркнули в мэрии.

На другом конце города, в Амурском поселке, жители сидят без горячей воды с 5 июня. Изначально ее отключали всего на восемь дней, однако у поставщика ресурса ООО «ТГКом» возникли проблемы на сетях. Накануне стало известно, что горячее водоснабжение планируют возобновить через 10 дней, то есть к середине июля. Жителям обещают перерасчет.