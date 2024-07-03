Транспорт будет объезжать перекрытый участок улицы Тарской по Ленина.

Транспорт будет объезжать перекрытый участок улицы Тарской по Ленина.

Завтра, 4 июля, в Омске изменится маршрут автобуса № 62. С 09:00 транспорт поедет к Юбилейному мосту не по улице Тарской, а по Ленина.

На улице Тарской в это время планируются аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях. Для ремонта перекроют участок от Ленина до Спартаковской и Некрасова.

Отметим, что тепловые сети сейчас ремонтируют и на другом участке улицы Тарской: от дома № 232 до дома № 89 на 15-й Северной. Там работы продлятся до 15 августа.

Кроме того, до 30 сентября также перекрыли улицу 5-ю Северную от дома № 17а на 8-й Ремесленной до дома № 199 на 5-й Северной. До 20 июля проезд ограничили на улице Гусарова от дома № 45 до дома № 50.