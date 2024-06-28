Работы планируются в Центральном округе.

Работы планируются в Центральном округе.

Сотрудники АО «Омские распределительные тепловые сети» запланировали ремонт на улицах Тарской и 5-й Северной. В связи с этим участки этих дорог перекроют.

Проезд всех видов транспорта по Тарской с 1 июля запретят от дома № 232 до дома № 89 на 15-й Северной. Ограничения будут действовать до 15 сентября.

С 1 июля по 30 сентября перекроют улицу 5-ю Северную от дома № 17а на 8-й Ремесленной до дома № 199 на 5-й Северной.

Для водителей установят временные дорожные знаки.