Омск-Информ
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Проезд всех видов транспорта запретят на 20 дней.
С 08:00 1 июля в Омске перекроют улицу Гусарова от дома № 45 до дома № 50. Ограничения будут действовать до 20:00 20 июля.
Как сообщили в мэрии, на участке будут работать сотрудники АО «Омские распределительные тепловые сети». Для водителей установят временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, с 28 июня до 1 июля будет закрыт участок улицы XX Партсъезда.
·Авто

Проезд всех видов транспорта запретят на 20 дней.
С 08:00 1 июля в Омске перекроют улицу Гусарова от дома № 45 до дома № 50. Ограничения будут действовать до 20:00 20 июля.
Как сообщили в мэрии, на участке будут работать сотрудники АО «Омские распределительные тепловые сети». Для водителей установят временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, с 28 июня до 1 июля будет закрыт участок улицы XX Партсъезда.