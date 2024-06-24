Омск-Информ
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·Авто

Временное ограничение движения транспорта необходимо для проведения ремонтных работ.

Мэрия Омска сообщает об очередном перекрытии дороги в городе. С вечера 28 июня до утра 1 июля для движения транспорта будет закрыт участок улицы XX Партсъезда – между жилыми домами № 8 и 10 на улице Нефтезаводской.

– Движение транспортных средств будет прекращено с целью проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей АО «Омские распределительные тепловые сети», – говорится в сообщении городской администрации.

Водителей просят строго руководствоваться временно установленными дорожными знаками, а пешеходов соблюдать меры личной безопасности.

Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Достоевского в центре города.

·Авто

Временное ограничение движения транспорта необходимо для проведения ремонтных работ.

Мэрия Омска сообщает об очередном перекрытии дороги в городе. С вечера 28 июня до утра 1 июля для движения транспорта будет закрыт участок улицы XX Партсъезда – между жилыми домами № 8 и 10 на улице Нефтезаводской.

– Движение транспортных средств будет прекращено с целью проведения ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей АО «Омские распределительные тепловые сети», – говорится в сообщении городской администрации.

Водителей просят строго руководствоваться временно установленными дорожными знаками, а пешеходов соблюдать меры личной безопасности.

Ранее сообщалось о перекрытии участка улицы Достоевского в центре города.