В начале июля будет отмечаться 88-летие образования Государственной автомобильной инспекции в системе МВД России.

В начале июля будет отмечаться 88-летие образования Государственной автомобильной инспекции в системе МВД России.

В следующую среду, 3 июля, в культурном центре УМВД России по Омской области состоятся праздничные мероприятия по случаю 88-й годовщины со Дня образования Государственной автомобильной инспекции в системе МВД России. Для проведения торжеств на улице Достоевского, на которой располагается культурный центр, временно закроют движение транспорта.

Как пояснили в департаменте общественной безопасности мэрии, ограничения будут действовать с 9 до 12 часов. Для личного транспорта будет недоступен участок от улицы Победы до улицы Партизанской. Автолюбителям предлагается объезжать его по улицам Победы, Таубе и Партизанской. Также в местах проведения мероприятия будет запрещена парковка всех видов транспорта.