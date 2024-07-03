Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Обращение Сталина к советскому народу

Впервые с начала Великой Отечественной войны к народу по радио обратился глава государства Иосиф Сталин, произошло это 3 июля 1941 года. В первый день войны обращение тоже было – его сделал нарком иностранных дел и зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслав Молотов. Оно закончилось вошедшей в историю фразой: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Безусловно, вошла в историю и сталинская речь, особенно ее начало: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!» В своем обращении лидер СССР рассказал о тяжелом положении на фронте, бомбардировках городов и прочих событиях. Он опроверг непобедимость фашистской Германии и привел в пример армию Наполеона I в Отечественной войне 1812 года или кайзеровской Германии в Первой мировой войне. Сталин призвал советский народ осознать всю глубину опасности и мобилизоваться. Объявлены были перевод экономики на военные рельсы, а также жесткие меры по борьбе с паникерами и трусами. Красной Армии нужно было оказывать всестороннюю помощь.

Текст обращения опубликовали в «Правде», вышедшей в тот же день. Позднее его также издавали брошюрой.

Избрание Бориса Ельцина на второй срок

В этот день в 1996 году прошел второй тур президентских выборов в России. Победу на них одержал действующий глава государства Борис Ельцин, в течение всей кампании испытывавший серьезные проблемы со здоровьем. Эти и многие другие факторы удавалось маскировать умелым политтехнологам, в том числе и заграничным.

Ельцин во втором туре набрал 53,82 % голосов, его ближайший соперник Геннадий Зюганов, представлявший КПРФ, – 40,31 %. Президентом России Ельцин оставался до декабря 1999 года, когда подал в отставку.

Ну а выборы-1996 до сих пор остаются предметом споров и считаются не слишком чистыми с точки зрения применяемых политтехнологий. Они оказались самыми конкурентными в истории страны, но к реальной демократии все же не привели.

Продан первый телевизор

Это произошло в США 3 июля 1928 года. Одним из тех, кто причастен к его созданию, был наш соотечественник-эмигрант, инженер и физик Владимир Зворыкин, дважды чудом избежавший расстрела во время революции и Гражданской войны в России. Стоил телевизор 75 долларов – две средние зарплаты американского рабочего на тот момент. Сейчас это чуть больше 6 500 рублей. Изображение было маленьким и нечетким.

В СССР экспериментировать с электронным ТВ начали в 1929 году, а спустя девять лет уже стартовали регулярные телетрансляции. К 1940 году наладили серийное производство телевизоров, но отложить процесс до лучших времен заставила Великая Отечественная война.

Создание ГАИ

Подразделение милиции, следящее за безопасностью дорожного движения, учреждено постановлением Совнаркома 3 июля 1936 года. К 1940 году появились и Правила дорожного движения. Однако с начавшейся Великой Отечественной войной сотрудники ГАИ сосредоточились на мобилизации автотранспорта, к тому же многие ушли на фронт.

В 1998 году ГАИ переименовали в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). Якобы это название лучше отражало суть деятельности структуры, да и к аббревиатуре «ГАИ» и ведомству в целом сформировалось негативное отношение.

В конце мая сообщалось, что произошло обратное переименование. Об этом рассказал глава ГИБДД Михаил Черников. Однако позже выяснилось, что названия ГИБДД и ГАИ являются равнозначными уже более 20 лет – с 2002 года. Официальных документов о переименовании структуры не было. Поэтому кому какое наименование больше нравится – вопрос выбора.

День образования Республик Алтай и Хакасия

Два нынешних российских региона празднуют свой праздник именно сегодня. Так вышло, что в один день, 3 июля 1991 года, обе территориальные единицы были преобразованы.

Горно-Алтайская автономная область стала Республикой Алтай в составе Российской Федерации. Ну а праздник спустя более 10 лет установил уже местный закон от 24 апреля 2003 года. Республика известна как туристический регион, одна из основных достопримечательностей – Телецкое озеро.

Что касается Хакасии, то она до июля 1991 года была Хакасской автономной областью. А стала Хакасской Советской Социалистической Республикой в составе РСФСР. Впрочем, пробыла ею недолго: с начала 1992 года регион носит современное название – Республика Хакасия. Она славится природными лечебными ресурсами: подземными минеральными водами, озерами с лечебными минеральными грязями. Самые известные среди них – Шира, Беле, Тус, Джирим, Власьево, Горькое, Утичье, Алтайское, Шунет и Ханкуль.

Мефодий Перепелятник и День памяти князя Святослава

Русская православная церковь в этот день чтит память священномученика Мефодия Патарского (Олимпийского). Философ и богослов жил в 3–4 веках, о нем мало что известно, кроме того, что он твердо отстаивал чистоту христианской веры и оставил после себя множество богословских трудов.

Перепелятником Мефодия на Руси назвали потому, что к этому дню поспевали хлеба и на зерна в полях слетались перепела. В этот же период начинали и сезон охоты, так как изрядно отъевшиеся птицы не могли быстро улететь от охотника. Ну а тот, кто поймал перепела в этот день, считался счастливцем – по поверью, он принесет в дом не только добычу, но и удачу с богатством. Белый перепел был особой роскошью: его поимка сулила счастье на всю оставшуюся жизнь.

Наблюдали славяне 3 июля и за пауками. Если они свободно плели свои сети, то можно было не опасаться ненастья, а если сворачивали – жди дождя.