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·Общество

Больше всего резюме молодые люди составили для вакансий SMM-менеджеров, тестировщиков и продуктовых аналитиков.
HeadHunter выяснил, какие профессии наиболее популярны у молодежи в Омской области. Для этого аналитики сервиса по поиску работы изучили резюме жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.
В топ-20 вошли:
  1. SMM-менеджеры;
  2. тестировщики;
  3. продуктовые аналитики;
  4. event-менеджеры;
  5. артисты;
  6. актеры;
  7. аниматоры;
  8. фотографы;
  9. системные аналитики и продюсеры;
  10. программисты;
  11. специалисты технической поддержки;
  12. геодезисты;
  13. дизайнеры;
  14. хостес;
  15. дата-сайентисты;
  16. бизнес-аналитики;
  17. менеджеры по маркетингу;
  18. системные администраторы;
  19. маркетологи-аналитики;
  20. промоутеры. За последние три года омские работодатели стали чаще нанимать людей от 18 до 25 лет.
·Общество

Больше всего резюме молодые люди составили для вакансий SMM-менеджеров, тестировщиков и продуктовых аналитиков.
HeadHunter выяснил, какие профессии наиболее популярны у молодежи в Омской области. Для этого аналитики сервиса по поиску работы изучили резюме жителей региона в возрасте от 14 до 35 лет.
В топ-20 вошли:
  1. SMM-менеджеры;
  2. тестировщики;
  3. продуктовые аналитики;
  4. event-менеджеры;
  5. артисты;
  6. актеры;
  7. аниматоры;
  8. фотографы;
  9. системные аналитики и продюсеры;
  10. программисты;
  11. специалисты технической поддержки;
  12. геодезисты;
  13. дизайнеры;
  14. хостес;
  15. дата-сайентисты;
  16. бизнес-аналитики;
  17. менеджеры по маркетингу;
  18. системные администраторы;
  19. маркетологи-аналитики;
  20. промоутеры. За последние три года омские работодатели стали чаще нанимать людей от 18 до 25 лет.