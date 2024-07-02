Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Началась Крымская война

Вначале возник конфликт из-за палестинской святыни – Церкви Рождества Христова в Вифлееме: кто будет ее контролировать, Россия или Франция. 2 июля русская армия оккупировала Молдавию и Валахию с целью оказать давление на Османскую империю, которая в те годы сильно зависела от ряда европейских держав. Это и стало началом масштабного конфликта. Отказ императора Николая I вывести оттуда войска привел к тому, что в начале октября Турция, а следом за ней Великобритания и Франция объявили России войну.

Восточная война длилась больше двух лет во многих точках, от Кавказа до Курил, от Белого до Черного морей. Наиболее горячими боевые действия выдались в Крыму. Отсюда, собственно, произошло более распространенное название – Крымская.

Техническое отставание российской армии и флота предопределили поражение России. Доводить ее до конца пришлось уже новому императору Александру II. По условиям Парижского трактата 1856 года империя потеряла ряд сухопутных и водных территорий.

Основан Владивосток

Спустя несколько лет после Крымской войны власти Российской империи озаботились поиском места, способного стать постоянным опорным пунктом на Дальнем Востоке. Искали долго: эту роль успели сыграть и Охотск, и Аян, и Петропавловск-Камчатский, и Николаевск-на-Амуре. Увы, ни один из этих портов не имел главного: удобной и защищенной гавани рядом с торговыми путями.

Дело продвинулось после заключения Айгунского договора в 1858 году. Началось активное исследование Приамурья. С подписанием еще пары международных соглашений Россия получила некоторые территории, среди которых и та, на которой сегодня находится Владивосток. В заливе Петра Великого нашли удобную бухту, которую генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский предложил назвать Золотой Рог, и приказал основать в ней военный пост. С этой задачей 2 июля 1860 года сюда и прибыло воинское подразделение под командованием капитана-лейтенанта Алексея Шефнера.

Теперь, кажется, самое время сказать, что новое образование и назвали Владивосток. Все верно, вот только неофициально эту местность называли так уже с годик. Теперь же название официально закрепили за постом. Статус города он получил в 1880 году, а 13 декабря 2018 года стал центром Дальневосточного федерального округа.

Всемирный день НЛО

О городке Розуэлл в американском штате Нью-Мексико наверняка слышали многие. В 20 милях от него вечером 2 июля 1947 года потерпел крушение неопознанный летающий объект. Авария произошла у ранчо, владельцем которого был некий Мак Брейзер. Утром 3 июля он отправился искать своих пропавших овец. Помимо них он нашел обломки упавшего объекта. Они были из неустановленного материала, похожего на фольгу, однако если его смять или согнуть, он принимал прежнюю форму. Фермер обратился к шерифу на авиабазу Розуэлла, а заодно рассказал о находке местному радио. После этого всполошились и СМИ, и военные. Последние увезли все останки упавшего летательного аппарата на авиабазу, а общественности объявили, что это метеозонд.

Прошло почти 30 лет. Казалось бы, все забылось. Но именно с конца 70-х случай вновь стали широко обсуждать. Поводом стало интервью отставного майора Джесси Марсела, входившего в комиссию по изучению обломков. Он рассказал уфологу Стэнтону Фридману, что они были внеземными.

Что там было на самом деле до конца неясно и сегодня. Но совершенно ясно, что Розуэлльский инцидент стал основой для теории заговора, а также распространенной городской легендой и явлением в американской поп-культуре. Его называют самым известным в мире, наиболее тщательно расследованным и наиболее тщательно опровергнутым заявлением об НЛО. Еще после него стало популярным словосочетание «зеленые человечки». Один из них, кстати, по-прежнему красуется на официальной печати города Розуэлл.

Международный День спортивного журналиста

Труд спортивного журналиста знаком любому болельщику, который в силу причин наблюдает за какими-либо состязаниями не лично, а через СМИ. Знаком – это факт, но всегда ли заметен? Телекомментаторов, обозревателей и корреспондентов печатных и интернет-изданий часто критикуют, поводов у взыскательной публики достаточно. Впрочем, похвалу и восхищение эти трудяги тоже ощущают.

В этом году празднику исполнилось 29 лет: Международная ассоциация спортивной прессы учредила его в 1995 году и назначила на 2 июля. День не случайный: саму ассоциацию тоже основали в этот день, но гораздо раньше – в 1924 году. С тех пор она объединяет союзы журналистов из более сотни стран.

Впрочем, объединяет и сам спорт. Не зря же еще основатель современных Олимпийских игр Пьер Де Кубертен в своей «Оде спорту» написал: «О, спорт – ты мир!»

Первая «кругосветка» на воздушном шаре

Страсть к путешествиям и постоянным проверкам себя на прочность была в крови у человека, находящегося в корзине воздушного шара. Его звали Стив Фоссет. В пути длиной 31 тыс. километров 58-летний мужчина провел почти две недели. До этого он пробовал совершить такой полет шесть раз – не получалось. Но у него не все выходило сразу. Так, к моменту своей кругосветки в его активе было пересечение Ла-Манша вплавь – с четвертой попытки.

Еще в молодости Фоссет успешно поработал на Чикагской бирже, создал две компании, так что средств на приключения хватало. За свою не слишком долгую жизнь какой только «движ» он не устраивал: дважды восходил на Эверест и другие высочайшие вершины, участвовал в гонках на собачьих упряжках на Аляске, автогонках «24 часа Ле-Мана» и кольцевых автогонках в США. Через два года после полета на воздушном шаре получил свидетельство пилота дирижабля и установил мировой рекорд по скорости на нем. Спустя еще год вновь облетел мир, уже на специальном самолете.

Страсть к воздухоплаванию, увы, не привела к добру. В сентябре 2007 года он взлетел на частном самолете с аэродрома в Неваде. Через некоторое время связь пропала. Поиски шли до 19 сентября – безуспешно. 27 сентября нашли обломки самолета – не тот. В феврале 2008 года суд объявил Фоссета погибшим, чтобы удовлетворить иск его жены. Ну а 1 октября того же года случайные туристы на труднопроходимом участке горного массива Сьерра-Невада нашли обломки его самолета и личные вещи. А еще кости, которые растащили хищники. ДНК-экспертиза подтвердила, что это останки неутомимого богача и путешественника. Ему было 63 года.

Зосим и Савватей Пчельники

На Руси 2 июля чтились Зосим и Савватей, покровители пчел. День посвящали пасечникам. Из заполненных сот собирали разный мед: светлый, прозрачный – это липовый, коричневый, чуть горьковатый – это из разнотравья.

По народным приметам считалось, что если пчелы летят к своим ульям, то скоро начнется дождь, а если сидят на стенках улья, то быть сильной жаре. По наблюдениям перед засухой эти насекомые становились злее и чаще жалили людей. У славян даже сложилась поговорка: «Рой роится – Зосим-Савва веселится».