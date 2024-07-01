Судить будут мать новорожденного ребенка. Ей грозит до 5 лет колонии.

Судить будут мать новорожденного ребенка. Ей грозит до 5 лет колонии.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве младенца. В преступлении обвиняют 30-летнюю мать.

Напомним, вечером 18 декабря прохожие нашли в мусорном контейнере на улице Малиновского полиэтиленовый пакет с телом новорожденной девочки. Как показала экспертиза, ребенок умер от асфиксии.

Как сообщили в СК, у женщины уже есть два сына, и третий ребенок был нежеланным. Омичка скрывала беременность. Она родила дочку в ванной, дождалась пока та захлебнется, потом положила тело в пакет и выкинула в мусорный бак.

Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дело направили в Первомайский районный суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.