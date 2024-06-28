Ребенка у нее забрали. Для него нашли приемную семью.
Одесский районный суд признал 33-летнюю местную жительницу виновной в покушении на убийство новорожденного сына. Как сообщили в прокуратуре, ей назначили условное лишение свободы с двухлетним испытательным сроком.
Напомним, в сентябре в Одесском прошлого года прохожая возвращалась на работу с обеда и услышала плачь в канаве. Она пошла на звук и нашла младенца. Мальчику оказали помощь медики.
Спустя 1,5 месяца полицейские отыскали мать. Женщина, которая уже имела 2-летнюю дочь, не хотела второго ребенка. Она скрывала беременность, а когда во время прогулки в парке у нее начались роды, сельчанка решила оставить малыша на земле.
– Уголовное дело длительное время оставалось нераскрытым. Следователи и сотрудники полиции получили свыше 600 биологических образцов, провели более 200 молекулярно-генетических экспертиз, которые позволили установить родство обвиняемой с новорожденным, – сообщили в прокуратуре.
Отметим, что женщина свою вину признала.
Мальчика передали на воспитание в приемную семью.