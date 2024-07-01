Омск-Информ
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·Общество

Стекла уже восстановили сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Вандалы в Омске разбили павильон для ожидания транспорта на остановке «ДОСААФ» на Ленинградском мосту. Как сообщили вчера горожане в соцсетях, оставшееся стекло замарали надписями.
– Сегодня проведено обследование. Стекло восстановили, – рассказали сегодня в мэрии.
Отметим, что на днях вандалы в Омске также сломали перила столетнего особняка. Полицейские разыскивают нарушителей.
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·Общество

Стекла уже восстановили сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства.
Вандалы в Омске разбили павильон для ожидания транспорта на остановке «ДОСААФ» на Ленинградском мосту. Как сообщили вчера горожане в соцсетях, оставшееся стекло замарали надписями.
– Сегодня проведено обследование. Стекло восстановили, – рассказали сегодня в мэрии.
Отметим, что на днях вандалы в Омске также сломали перила столетнего особняка. Полицейские разыскивают нарушителей.
1561