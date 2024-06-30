Пока Владимир Терехин на фронте, его сыновья и жена ведут волонтерскую деятельность.

Пока Владимир Терехин на фронте, его сыновья и жена ведут волонтерскую деятельность.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО Владимира Терехина. Сейчас Владимир на фронте, его жена и сыновья ждут его возвращения. Но в то же время не сидят на месте, а активно ведут волонтерскую деятельность.

– Старший сын прошел срочную и контрактную службу, тоже участвовал в СВО. У него своя семья и ребенок. Вернувшись с передовой, много времени и сил посвящает сбору помощи боевым товарищам. Гордится своим отцом, кадровым военным. Татьяна Анатольевна – супруга Владимира Терехина – работает и растит младших детей, при этом находит время активно помогать фронту. С начала СВО вместе с инициативными группами из Знаменского района изготавливает тактические носилки и маскировочные сети. А еще самостоятельно выезжает в Стаханов для передачи гуманитарной помощи, – рассказали в правительстве Омской области.

Виталий Хоценко во время своего визита пытался выяснить, требуется ли Терехиным какая-либо помощь.

– Мы всегда рядом и готовы поддержать, – заверил губернатор.

Младшие сыновья Владимира и Татьяны занимаются спортом, поэтому не изменили себе, и в воскресенье тоже отправились тренироваться. Оба помогают маме в волонтерской работе.