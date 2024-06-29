Убытки предприятий увеличиваются, а прибыль уменьшается.
По итогам первых четырех месяцев года 71 % организаций Омской области оказались рентабельными. Убытки получили 29 % компаний.
По данным Омскстата, прибыль всех организаций за январь – апрель составила 32,9 млрд рублей. Она сократилась по сравнению с прошлым годом на 10,6 %. Убытки выросли на 5,7 % и достигли 3,8 млрд рублей. Сальдированный результат (прибыль минус убытки) составил 29,1 млрд рублей. Это на 12,4 % меньше, чем в прошлом году.
Самыми прибыльными оказались обрабатывающие производства. Наибольшие убытки получили организации профессиональной, научной и технической деятельности, а также предприятия водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, гостиницы и общепит.