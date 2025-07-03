Убытки пассажирского предприятия увеличились более чем в 3 раза, по сравнению с предыдущим годом.

Администрация Омска объяснила причины огромных убытков предприятий, находящихся под ее контролем. Два крупнейших акционерного общества понесли совокупные убытки более 1 миллиарда рублей.

Так, «Тепловая компания» в 2024 году зафиксировала чистый убыток в размере 538,9 млн рублей, что на 229,9% больше, чем в 2023 году (163,3 млн рублей).

Среди причин названа передача предприятием тепловых сетей в муниципальную собственность безвозмездно, что было сделано для привлечения федеральных субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры. По прогнозам властей, это должно было снизить износ теплосетей и улучшить показатели предприятия.

Другая важная причина убытков, по мнению чиновников, – отказ региональной энергетической комиссии Омской области включить в инвестиционную программу компании полный объем амортизационных отчислений. В результате износ сетей не учитывалась в тарифах.

Убытки АО «Пассажирское предприятие № 8» за указанный период составили 479,9 млн рублей, что на 367,5% больше прошлогоднего показателя (102,6 млн рублей), сообщает «РБК Омск». Остальные контролируемые городом предприятия признаны экономически успешными.

Значительное увеличение убытков транспортной компании связывают с низким выполнением производственной программы, вызванным дефицитом водителей и длительными простоями автобусов. Также в мэрии подчеркнули, что расходы предприятия существенно выросли из-за повышения фонда оплаты труда водителей и увеличения доплат за сверхурочную работу после внесения изменений в ТК РФ.

Также дополнительные убытки были вызваны сокращением муниципальных автобусных рейсов, что увеличило пассажиропоток электротранспорта (троллейбусов и трамваев) на 9,2% – с 29,2 млн пассажиров в 2023 году до 31,9 млн в 2024 году. Это положительно отразилось на доходах другого муниципального предприятия – МП «Электрический транспорт» и отрицательно сказалось на ПП №8.