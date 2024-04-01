Убытки омских организаций за январь увеличились на 26,4 %. Общая сумма достигла 1,5 млрд рублей.

Убытки омских организаций за январь увеличились на 26,4 %. Общая сумма достигла 1,5 млрд рублей.

В январе организации Омской области продемонстрировали положительный сальдированный финансовый результат. По данным Омскстата, он составил 9,2 млрд рублей, что на 0,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Достичь прибыльности своей деятельности смогли 66,8 % омских организаций. Их общая прибыль выросла на 3,2 % и составила 10,7 млрд рублей.

Наибольшая доля прибыли приходится на обрабатывающие производства, которые заработали 4,3 млрд рублей. Транспортные и складские компании получили 2,2 млрд рублей, ресурсоснабжающие предприятия – 1,7 млрд рублей, а торговля принесла 1,2 млрд рублей.

К сожалению, не все организации смогли избежать убытков в январе: 33,2 % предприятий завершили месяц с отрицательным финансовым результатом. Убытки увеличились на 26,4 % по сравнению с январем прошлого года, достигнув общей суммы 1,5 млрд рублей.