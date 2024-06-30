Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Падение Тунгусского метеорита

30 июня 1908 года на территории Западной Сибири в бассейне реки Подкаменная Тунгуска с Землей столкнулся гигантский шар-болид. В историю он вошел как Тунгусский метеорит. На территории, превышающей 2 тыс. кв. км, были повалены деревья, произошел огромный лесной пожар, более чем на тысячу километров вокруг слышались оглушительные раскаты грома. Погибли животные, пострадали люди.

Взрывная волна по мощности была равна волне от взрыва водородной бомбы, ее зафиксировали ученые из разных стран. А оконные стекла повыбивало в домах, находящихся за несколько сотен км от эпицентра.

Ни одна из гипотез, объясняющих феномен Тунгусского метеорита, до сих пор не является общепринятой.

Международный день астероида

Восемь лет назад Ассоциация исследователей космоса выдвинула инициативу отмечать Международный день астероида. Ее поддержал Комитет по использованию космического пространства в мирных целях. Так и появился еще один праздник.

Международный день астероида призван повысить уровень человеческих знаний об опасности столкновения с астероидами, а также информирует людей о мерах по поддержанию связи в критической ситуации. Такие меры должны приниматься на глобальном уровне, если вдруг возникнет угроза из космоса. Как, например, в ряде американских блокбастеров.

Дата 30 июня тоже выбрана не случайно: если вы внимательно прочли предыдущий раздел, то помните, когда именно в Сибирь прилетел Тунгусский метеорит.

Открытие Тауэрского моста

В Лондоне бывали не все, но один из его символов наверняка знаком многим. Свое название Тауэрский мост получил из-за того, что находится рядом с еще одной британской легендой – крепостью Тауэр. Строить его начали еще в 1886 году, на работы ушло восемь млн фунтов. 30 июня 1894 мост торжественно открыли принц Уэльский Эдуард и его жена Александра.

Сегодня в обычном режиме по мосту движется нескончаемый поток автомобилей. Но в определенные часы его разводят для пропуска крупных судов. Пользуются Таур-бриджем не только автомобилисты, для пешеходов здесь есть переход, связывающий берега при разведенном нижнем пролете, его обслуживают лестницы и лифты внутри башен.

Собраны первые «Катюши»

В 1941 году на заводе имени Коминтерна в Воронеже собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13. Ласковое прозвище «Катюша» наводящее ужас на захватчиков оружие получило от бойцов. Версии разные, но самые жизнеспособные из них связаны со знаменитой одноименной песней Матвея Блантера на слова Михаила Исаковского и с заводской маркой «К» завода-изготовителя.

В июле 1941 года сформировали Отдельную экспериментальную батарею полевой реактивной артиллерии, которую возглавил капитан Иван Флеров. Батарею вооружили семью «Катюшами». 14 июля 1941 из них ударили по захваченному фашистами железнодорожному узлу Орши. «Флеровцы» успешно воевали под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском. В октябре батарея попала во вражескую засаду. Погибли почти все, включая Флерова, но боевые машины врагу не отдали, а подорвали.

Впоследствии 219 дивизионов из «Катюш» участвовали в боях за Берлин.

Мануил, Савел, Исмаил и другие

30 июня православные христиане чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. В народе же в этот день отмечают день Солнцестоя или день Молодого Ярилы. Солнце в этот день в зените, а все растения на полях и в огородах отправляются в рост. На прудах появляются белые кувшинки, которые старались в не срывать – якобы это принесет несчастья. А если кувшинок не было, значит впереди похолодание.

А еще славяне верили, что 30 июня над землей поднимались туманы-мороки, они могли «заморочить» голову и завести в гиблые места. Люди даже не купались в реках и озерах в этот день, потому что считали, что в тумане прячутся русалки, которые могут утянуть на дно. Но вечером, как ни странно, этот праздник отмечали и водили хороводы вокруг костров.