Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

День кораблестроителя

С 2017 года в России ежегодно отмечается профессиональный праздник судостроителей. Дату выбрали не случайно: в этот день в 1667 году царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве фрегата «Орел». Российское историческое общество установило, что это был первый русский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные же деньги. Строился он на верфи в селе Дединово Коломенского уезда и обошелся госбюджету в 2 221 рубль. Позднее, уже при Петре I на этой верфи стали сооружать корабли европейского типа.

22-пушечный «Орел» охранял торговые пути на Каспийском море. Считалось, что в 1670 году он был захвачен восставшими казаками Степана Разина, а затем сожжен. Они его действительно захватили, но потом просто бросили. Корабль много лет простоял в протоке Кутум и пришел в негодность. В 1680 году его разобрали.

В Дедино в честь фрегата там установлена стела. Считается, кстати, что именно «Орел» прообраз корабля на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.

Спуск «Севастополя» на воду

Еще один знаменитый русский корабль тоже связан с 29 июня: в этот день его спустили на воду. Ему тоже довелось оказаться первым. дело в том, что линкоры-дредноуты начали строиться в рамках Малой строительной программы, принятой в 1907 году. Их было четыре: наряду с «Севастополем», «Петропавловск», «Полтава» и «Гангут». «Севастополь» среди них был головной, то есть остальные корабли этого создавались по его проекту.

Первым его и спустили на воду, произошло это 29 июня 1911 года. У него выдалась богатая биография: боевой корабль побывал на Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах, участвовал в обороне Севастополя. Правда, сам в тот момент звался уже «Парижской коммуной». Однако 31 мая 1943 года дредноуту вернули прежнее название. 8 июля 1945 года «Севастополь» наградили орденом Красного Знамени.

В 1957 году героический линкор разобрали. Не без приключений дожили до послевоенных времен и трое его собратьев.

Последний концерт Шаляпина на родине

Великий русский бас Федор Шаляпин после Октябрьской революции сохранил за собой высокое положение в обществе. Залогом тому были подлинный талант и народная любовь. В 1918 году его назначили худруком бывшего Мариинского театра, а в ноябре того же года присвоили звание Народного артиста Республики. Кстати, он был первым, кто его удостоился.

Но полностью Шаляпин новые политические реалии, похоже, не принял. 29 июня 1922 году в петроградском Большом зале филармонии он дал бесплатный концерт для рабочих города. Желающих послушать Федора Ивановича вживую было много, не попавшие внутрь толпились у входов. Он пел как оперные арии и романсы, так и русские народные песни. Вечером этого же дня отправился пароходом на заграничные гастроли, и на родину больше не вернулся.

Легендарный певец скончался 12 апреля 1938 года от лейкоза в Париже. Похоронен там же. В 1991 году Совет министров СССР отменил постановление Совнаркома РСФСР 1927 года о лишении Шаляпина звания Народного артиста.

Пожар в «Глобусе»

29 июня 1613 года в лондонском театре, созданном всемирно известным драматургом Уильямом Шекспиром, произошел пожар. Начался он во время премьеры спектакля «Генрих VIII», поставленном по его же пьесе.

Театральная пушка, которая должна была выстрелить во время представления, дала осечку, искра попала в соломенную крышу – и началось... Одно из дошедших до современности описаний события свидетельствует, что пострадал только один из зрителей. Да и то из-за того, что пренебрег правилами пожарной безопасности и начал тушить загоревшиеся на себе кюлоты бутылкой эля.

Здание восстановили на следующий год. Но Шекспир к тому моменту уже уехал из Лондона на родину в Стратфорд-на-Эйвоне. Театр закрыли в 1642 году, а современное здание открыли в 1997 году.

Первая в СССР футбольная телетрансляция

Встреча столичного ЦДКА и минского «Динамо», прошедшая 29 июня 1949 года, официально считается первой игрой, показанной по телевизору. Но еще 2 мая советские телевизионщики уже предприняли такую попытку во время московского дерби ЦДКА и «Динамо». Однако это была проба пера, с трансляцией возникали проблемы, поэтому замысел не удался.

Ну а 29 июня, несмотря на проливной дождь, трибуны были забиты до отказа. А московские телезрители в своих квартирах через линзы КВНов смогли под комментарий Вадима Синявского увидеть четыре гола армейцев и единственный мяч минчан с пенальти. Тогда, 75 лет назад, на матче работало всего две телекамеры. Сегодня их количество доходит до 30.

Запуск Кольской АЭС

В 1973 году в этот день ввели в эксплуатацию первую атомную электростанцию, расположенную за полярным кругом. Кольская АЭС находится в 12 км от города Полярные Зори Мурманской области.

Именно на Кольской АЭС отработаны технологии безопасной эксплуатации в периоды полярного дня и ночи, а также в режимах экстремально низкой температуры воздуха и сильных ветров. Идея применять атомную энергию в суровом Заполярье возникала и прежде. Но ее воплощение оказалось поистине величайшим достижением советской науки и техники, а в развитии арктических территорий наметился революционный прорыв.

День кладов и секретов

Кто и когда учредил этот день , но его с удовольствием празднуют и дети, и взрослые. В некоторых странах люди прячут в этот день условные сокровища в саду, создают карту, делят ее по зонам между участниками и устраивают увлекательные поиски.

Этот день посвящен не только сокровищам, но и секретам. Ученые подсчитали, что женщины в среднем могут хранить их до двух суток, а потом испытывают острую необходимость ими поделиться. Хотя бы со своим отражением.

Тихон Тихий

29 июня чтят память чудотворца Тихона, епископа Амафунтского. На Руси полагалось, что солнце на Тихона двигалось «тише» обычного, то есть медленнее, а птицы затихали. Поэтому в народе день получил название Тихон Тихий. Соблюдался посевной запрет: люди верили, что все посаженное на Тихона Тихого не вырастет. Также 29 июня было не принято месить тесто и готовить выпечку – это могло привлечь проблемы с финансами. Нельзя было лениться – за это святой мог наказать. Ну а трудиться как раз можно: после работ устраивались пиры, на которые звали тружеников.