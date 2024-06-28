Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Выпуск «Победы»

28 июня 1946 года конвейер Горьковского автомобильного завода выпустил первую партию автомобилей «Победа». Советский фастбэк был призван отличаться от предыдущих легковушек. В частности, своим каплевидным, обтекаемым кузовом. Также создатели задумывали сделать обширнее обзор водителю, вставив панорамное ветровое стекло. Увы, технологии производства больших гнутых стекол с высокими оптическими качествами в те годы еще не существовало.

Название тоже нужно было придумать запоминающееся, цепляющее. Например, «Родина». Проект с таким именем и представили генеральному секретарю Иосифу Сталину. «И почем у нас Родину продавать будете?» – иронично прищурившись, спросил вождь народов.

Похолодевшие инженеры осознали, что название неподходящее. Правда, неизвестно, проходил ли такой разговор в действительности или это просто веселая легенда. Но автомобиль стал «Победой» – это факт. Последняя вышла 30 мая 1958 года, чтобы с конвейерной ленты прямиком отправиться в заводской музей.

Версальский мирный договор

105 лет назад в этот день Первая мировая война закончилась окончательно. Сразу оговоримся: речь не собственно о войне, боевые действия завершились еще к 11 ноября 1918 года. Разговор шел о послевоенном устройстве мира.

Версальский мирный договор подписали 28 июня 1919 года Германия и антигерманская коалиция. Документ возвращал Эльзас и Лотарингию Франции, предполагал ликвидацию германских колоний и проведение референдумов о самоопределении в спорных регионах. Германия также обязывалась выплачивать странам-победительницам репарацию за ущерб, нанесенный войной. Проигравшая держава лишалась права иметь самолеты, дирижабли, танки, подводные лодки и суда водоизмещением более 10 тыс. тонн. Кроме того, во время заключения договора была учреждена Лига Наций, предшественница ООН.

Это тот случай, когда история закольцевалась. Дело в том, что в этот же день 1914 года в Сараево застрелили австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда. Как известно, это и стало поводом для будущей войны. Поэтому с предвоенной и послевоенной ситуациями масштабный конфликт растянулся на пять лет.

Панамский канал

Строить его начали гораздо раньше, но завершить никак не могли. 28 июня 1902 года конгресс США утвердил Закон о строительстве канала на Панамском перешейке. Согласно документу, США обязывались приобрести у французской «Панамской компании» имущество и права на строительство канала. В начале следующего года Колумбия и США подписали договор, по которому первая отдавала вторым в аренду на 100 лет полоску земли у Колумбии для сооружения канала. Панама в то время была территорией Колумбии.

За передачу концессии себе Штаты готовы были уплатить 10 млн долларов сразу и по 250 тысяч в течение следующих девяти лет. Но колумбийская сторона отказалась ратифицировать договор. Чтобы получить концессию, пришлось устроить в Колумбии небольшую революцию. Ее организовал французский инженер Филипп Жан Бюно-Варилья. Панама от Колумбии отделилась и в качестве независимого государства передала США концессию. Конфликт с Колумбией Штаты уладили лишь в 1921 году.

Ежегодно через сооружения канала проходят около 14 тыс. судов, на борту которых почти 300 млн тонн груза. Это 5 % от мировых океанских грузоперевозок. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продается на аукционах.

Бой Тайсона и Холифилда

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд уже встречались 9 ноября 1996 года, и тогда победа осталась за Холифилдом, а Тайсон лишился чемпионского титула. Но реванш 28 июня 1997 года запомнился даже тем, кто не особо интересуется боксом, выражение «уши Холифилда» стало нарицательным, а шоколадные лакомства в виде их начали поступать в продажу.

В самом дорогом на тот момент бою Холифилд постоянно нарушал правила: то ударит соперника головой, то в затылок. Апелляции Тайсона к рефери эффекта не давали, известного своим буйным нравом боксера это, мягко говоря, раздражало. В концовке третьего раунда, вновь получив удар головой, Железный Майк вцепился зубами в правое ухо соперника и откусил часть ушной раковины. Когда бой возобновили, Холифилд вновь ударил Тайсона головой, ну а тот опять цапнул его за ухо – на этот раз за левое. Концовка раунда переросла во всеобщую потасовку, поэтому бой так и не закончился, а Тайсона дисквалифицировали. При этом он получил 20 млн долларов, а его соперник – 15.

Лишь 16 октября 2009 года на шоу Опры Уинфри оба спортсмена примирились.

Пента-трик Саленко на ЧМ-1994

Еще одно историческое спортивное событие, знаменательное и для россиян. В этот день 1994 года на чемпионате мира по футболу в США встречались сборные России и Камеруна. В этой, увы, не имеющей турнирного значения игре 24-летний нападающий россиян Олег Саленко оформил пента-трик, то есть забил пять голов. Ни до, ни после никому такого на мировых футбольных форумах не удавалось.

Игра закончилась победой России – 6:1, еще один гол забил Дмитрий Радченко. А у африканцев в начале второго тайма отличился Роже Милла и тоже установил рекорд. Но не бомбардирский, а возрастной: ему в этот миг было 42 года 39 дней, поэтому он оказался самым взрослым автором гола на чемпионатах мира. Превзошел, кстати, себя, поскольку в 1990 году в Италии тоже был самым возрастным. Там он отличился четырежды, а Камерун Валерия Непомнящего сотворил сенсацию, став первой африканской сборной, дошедшей до четвертьфинала.

Милла долго был не только самым взрослым голеадором, но и участником чемпионатов мира вообще. Возможно, он бы еще долго держал этот рекорд, но 20 лет спустя, в Бразилии-2014 его обогнал голкипер сборной Колумбии Фарид Мондрагон. Что касается Саленко, то его дела до поры до времени шли неплохо. Во время знаменательного для себя чемпионата он играл в чемпионате Испании, после выступал в Турции, Шотландии и Польше. Увы, травмы не дали состояться полностью.

День российского букмекера

Именно эти люди с радостью примут ваши ставки на экстраординарные спортивные события, вроде тех, что описаны в двух предыдущих разделах. Прецеденты были: на уже упоминавшемся сегодня чемпионате мира – 2014 во время игры Уругвая и Италии зубастый во всех смыслах форвард южноамериканцев Луис Суарес укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини. Знавший о склонности уругвайца к таким выходкам, болельщик из Норвегии сделал на это ставку и выиграл около тысячи долларов.

Однако пример не совсем корректный, ведь речь ведется о Дне российского букмекера. Но и они занимаются тем же: принимают денежные ставки на планируемые события, а потом выплачивают выигрыш, если оговоренные вероятности совпали. Праздник же возник в 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов. В том же году 28 июня был проведен первый День организаторов пари.

И хотя букмекеры преимущественно ассоциируются со ставками на спорт, принимать они их могут также на политические, культурные, финансовые события. Даже на погоду.