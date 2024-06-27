С 1 июля увеличивается госпошлина за оформление загранпаспорта с биометрическими данными сроком на 10 лет.

С 1 июля увеличивается госпошлина за оформление загранпаспорта с биометрическими данными сроком на 10 лет.

Оформляющим новый загранпаспорт омичам придется заплатить повышенную госпошлину. Ее размер вырастет с 1 июля. Речь идет о загранпаспорте с биометрическими данными сроком на 10 лет.

Для детей до 14 лет размер пошлины увеличится с 2,5 до 3 тыс. рублей. Детям старше 14 лет и взрослым придется заплатить 6 тыс. рублей (сейчас пошлина составляет 5 тысяч).

Госпошлина за загранпаспорт старого образца (сроком на 5 лет) останется прежней:

1 000 руб. – за ребенка до 14 лет;

2 000 руб. – за взрослого или ребенка с 14 лет.

Заявление на оформление загранпаспорта сроком на 5 лет можно подать: