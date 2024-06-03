С начала года фиксируются случаи изъятия загранпаспортов при прохождении контроля. Причины разные, но попадания в зону риска можно избежать.

С начала года фиксируются случаи изъятия загранпаспортов при прохождении контроля. Причины разные, но попадания в зону риска можно избежать.

В этом году нередко фиксируются случаи, когда у пассажиров при прохождении паспортного контроля изымают загранпаспорта. Злоупотребляют властью пограничники зачастую в международных аэропортах в регионах. С начала года через туроператоров поступило более сотни жалоб на их действия.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян напомнил, что с 1 декабря прошлого года приняты поправки в федеральный закон, которые закрепляют за сотрудниками погранслужбы право изымать загранпаспорт без экспертизы по восьми критериям. В их число входит и потрепанный вид документа, и возможные орфографические и технические ошибки в нем.

– Сначала при прохождении погранконтроля изымались загранпаспорта, когда был неверно указан пол или выявлялись орфографические ошибки. Потом начались проблемы у Семенов и Федоровичей, то есть у кого имена, отчества или фамилии были с буквой ё. И эта проблема сейчас приобрела уже лавинообразный характер, – рассказал Мурадян «Российской газете».

Эксперт привел пример с аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге. Там с большим трудом удалось преодолеть зону контроля пассажира, у которого в загранпаспорте в качестве места рождения была указана Ленинградская область. А в российском – дополнительно населенный пункт. Мурадян утверждает, что в подавляющем числе случаев в загранпаспорт не вносят полное название места, где родился человек.

Изъять документ могут и в случаях, если есть путаница с городами, имевшими раньше другое название (Санкт-Петербург – Ленинград, Нижний Новгород – Горький и т. д.). Таким образом, проблемы могут возникнуть у всех, кто родился до 1991 года. Осложняется ситуация неконкретными формулировками, которыми руководствуются пограничники. Поэтому, чтобы забрать загранпаспорт, достаточно лишь сомнения специалиста.

И все же можно избежать этой неприятности. Правда, для этого придется действовать на опережение и сразу определить, какие ошибки в паспорте будут критическими и его стопроцентно изымут. А какие не столь страшные, и можно отделаться уведомлением об обязательной замене.

Три совета от вице-президента Ассоциации туроператоров России:

1. Если в загранпаспорте орфографическая ошибка. Нужно обратиться в МВД или МФЦ и подать заявление об ошибке. Паспорт заменят, его срок действия останется тем же. Выдачей нового документа это не считается. Срок – от 20 минут до 3 недель.

2. Если вы только получаете новый паспорт. Здесь необходимо тщательно проверить все данные. Если видите ошибку, то не ставьте свою подпись, а верните его на исправление. Вам обязаны поменять паспорт столько раз, сколько сочтете необходимым. Пошлину при этом платить не придется.

3. Если загранпаспорт все же изъяли. К сожалению, в этом случае худшее уже произошло. Ни в коем случае не стоит в этой ситуации спорить с сотрудником пограничного контроля, это может привести к дополнительным неприятностям.